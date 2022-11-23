【世界杯】法国4比1血洗澳大利亚 波兰闷和墨西哥

（早报讯）上届冠军法国来势汹汹，对垒澳大利亚踢得毫不留情，他们在本地时间星期三（11月23日）凌晨3时进行的卡塔尔世界杯D组赛中以4比1强势胜出。

志在卫冕的法国并没有因为对手实力普通而在小组赛收起主力，虽然澳洲前锋古德温（Goodwin）在第9分钟闪电破门，但他们很快就还以颜色。在这场比赛法国狂轰23脚，其中7次射正。虽然射正次数不多，但都非常精准，中场拉比奥特（Rabiot）和吉鲁（Giroud）在上半场便以2比0领先。

进入下半场，法国踢得更加得心应手，球星姆巴佩（Mbappe）在第68分钟攻入一球后，吉鲁在三分钟后再度扩大比分，澳洲无力回天只能吃下败仗。法国的下一场比赛是星期天（27日）凌晨零时，对手是丹麦。

另一方面，拥有球星莱万多夫斯基（Lewandowski）坐镇的波兰在C组赛迎战墨西哥时只能以0比0的和局首场，让这组的出线形势更加混乱，同组的南美洲劲旅阿根廷较早时1比2被亚洲球队沙特阿拉伯爆冷击败。

墨西哥对垒波兰时攻势凌厉，但都无法制造进球机会。而波兰射脚莱万多夫斯基遭到对手严密封锁，无法大展身手，他在第58分钟获得罚球，但被对方门将奥乔亚（Ochoa）猜中方向挡下，无缘为球队首开纪录。

波兰本星期六（26日）晚上9时将迎战沙特阿拉伯，墨西哥则在星期天凌晨3时挑战阿根廷。