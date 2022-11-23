【马国大选】国阵拟要求延后觐见国家元首

（早报讯）据报道，马来西亚国民阵线最高理事会拟要求国家元首延后召见国阵国会议员。

马国元首苏丹阿都拉将在星期三（11月23日）早上10时30分，分别召见30名国阵国会议员，以确认多数国阵国会议员支持国盟主席慕尤丁或希盟主席安华出任新首相。

“当今大马”报道，国阵最高理事会星期二（22日）晚议决，维持当天上午的决定，也就是不支持任何一个阵营，会扮演好反对党的角色。

国大党署理主席沙拉瓦南在会议结束后说，如果可以的话，他们会要求展延觐见国家元首。但马华总秘书张盛闻说，国阵已要求延后觐见国家元首，详情待国阵主席阿末扎希宣布。

国阵总财政希山慕丁不予置评，仅促请媒体静待消息；沙巴州主席邦莫达则说，国阵国会议员需要一段“冷静期”。

国阵星期二决定不与希盟或国盟组建联合政府，令希盟和国盟都无法取得过半国会议员支持，国家元首因此需要更多时间决定首相人选。

国家元首当天下午4时许召见了安华和慕尤丁。安华过后向媒体透露，国家元首还未对首相人选做出最后决定，元首希望新政府是一个涵盖全民，包容各种族、宗教及各州的稳定及团结政府，以解决人民面对的各种问题及重振经济。

慕尤丁则说，国家元首建议国盟与希盟组成“团结政府”，但国盟坚持不与希盟合作。