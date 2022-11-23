伊朗福尔道核电站开始将浓缩铀丰度提升到60%

（早报讯）联合国核监督机构说，伊朗开始将福尔道核电站的浓缩铀丰度提升到60%，并计划大幅扩大铀浓缩产能。

路透社报道，国际原子能机构（IAEA）星期二（11月22日）详细说明了伊朗不顾西方反对、加速发展核能力的最新计划。这是IAEA继上周要求伊朗紧急配合核调查后采取的进一步举措。

其实伊朗已在其他核电站生产丰度达60%的浓缩铀，但福尔道（Fordow）核电站是一个隐藏在山间的地下核电站，难以受到攻击。因此，伊朗在福尔道核电站生产丰度达60%的浓缩铀，可能被西方视为特别具有挑衅性。

尽管福尔道核电站的浓缩铀纯度仍低于武器级材料所需的约90%，但已远高于伊朗2015年签署伊朗核问题全面协议前生产的20%丰度浓缩铀。

11月17日，IAEA由35名成员国组成的理事会通过决议，要求伊朗紧急配合IAEA对三个发现铀痕迹的未申报地点的调查。这项决议是今年针对伊朗的第二项核调查。此前，伊朗要求IAEA结束对在伊朗发现的未申报核材料的多年调查，作为恢复2015年核协议的条件。

根据2015年伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国签署的核问题协议，伊朗承诺限制核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取解除制裁。