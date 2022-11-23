以色列研究：高强度有氧运动可大幅降低癌转移风险

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年11月23日 4:41 PM

对近3000名健康志愿者进行的约20年监测结果显示，与不参加体育锻炼的人相比，经常做高强度有氧运动的人出现癌症转移的概率低72%。（档案照）
对近3000名健康志愿者进行的约20年监测结果显示，与不参加体育锻炼的人相比，经常做高强度有氧运动的人出现癌症转移的概率低72%。（档案照）

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（早报讯）以色列特拉维夫大学一项新研究发现，高强度有氧运动增加了内脏器官的葡萄糖消耗，从而减少了肿瘤的能量供应，可将癌症转移的风险降低72%。

新华社报道，这项研究结合了人类监测数据及动物模型实验。对近3000名健康志愿者进行的约20年监测结果显示，与不参加体育锻炼的人相比，经常做高强度有氧运动的人出现癌症转移的概率低72%。

在动物模型实验中，研究人员发现，与不运动的对照小鼠相比，运动小鼠的黑色素瘤向肺、肝脏和淋巴结的扩散明显减少。他们认为，在人类和动物模型中，这种癌转移的抑制与运动诱导的葡萄糖消耗率增加有关。

联合领导这项研究的特拉维夫大学教授列维说，肺、肝脏和淋巴结是癌症转移的高发部位。在对这些器官的细胞进行分析时，研究人员发现，在进行高强度有氧运动时，细胞内的葡萄糖受体数量会增加，这意味着增加葡萄糖摄入量使这些器官转变成了有效的“能量消耗机器”，这就像是运动过程中肌肉会消耗大量葡萄糖一样。

研究人员说，这可能是因为在做高强度有氧运动时，内脏器官需要和肌肉去“竞争”葡萄糖资源。如果癌症进一步发展，内脏器官对葡萄糖的激烈竞争就会使得能量紧缺，那么对癌症转移至关重要的能量也会减少。因此，当一个人经常做高强度有氧运动，其癌症转移的风险也会显著降低。

相关论文发表在美国《癌症研究》杂志上。

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