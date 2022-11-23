【马国大选】不满扎希致函元首称支持希盟 国阵多名领袖要求交代

（早报讯）社交媒体流传一份据传是马来西亚国阵主席阿末扎希致国家元首的信函，表明国阵30名国会议员都一致支持希盟主席安华出任首相。这引起国阵成员党不满，并指此事并未在国阵最高理事会讨论而要阿末扎希出面交代。

消息人士星期三（11月23日）告诉《星洲日报》，数名国阵成员党领袖在星期二（22日）的国阵最高理事会议表明不满阿末扎希这么做，并要阿末扎希解释为何向国家元首这么说。根据信函，阿末扎希宣称国阵最高理事会已在星期二的会议同意与希盟合作组建联邦政府。

另一名国阵消息人士说，国阵领袖也要阿末扎希为这封信而辞职，但阿末扎希拒绝。

马华总秘书张盛闻星期三下午对此发文告说，这封信函所表明的立场，并非国阵最高理事会星期二上午及晚上召开的会议所作出的决定。他指出，国阵最高理事会星期二的两次会议都决定：国阵暂时不支持任何一方。

张盛闻说，马华和其他国阵成员党在星期二晚间的国阵最高理事会议质疑阿末扎希为何违背国阵的决定，并误传国阵指出希盟。张盛闻透露，阿末扎希一开始否认此事，后来其中一名与会者出示证据后，阿末扎希才改口承认此事。

张盛闻认为，阿末扎希的做法已经违背国阵最高理事会的集体决定，也没有正确向国家元首传达国阵的真正决定。马华因此认为阿末扎希已经无法继续领导国阵，并要求他体面下台，同时由国阵署理主席莫哈末哈山取而代之。