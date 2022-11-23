【世界杯】克罗地亚闷和摩洛哥 马兹拉维伤退离场

文 /
薛渤杨

发布 / 2022年11月23日 8:03 PM

90分钟比赛格子军团迟迟无法攻破对方龙门，37岁老将莫德里奇（左）表情略显无奈。（路透社）
90分钟比赛格子军团迟迟无法攻破对方龙门，37岁老将莫德里奇（左）表情略显无奈。（路透社）

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（早报讯）世界杯F组小组赛首轮比赛，“格子军团”克罗地亚星期三（11月23日）晚上在拜特体育场（Al Bayt Stadium）0比0闷和摩洛哥，37岁老将莫德里奇（Modric）继续首发出战，摩洛哥后卫马兹拉维（Mazraoui）伤退离场。

四年前力压“三狮军团”英格兰首次闯入世界杯决赛的克罗地亚，本场比赛并没有给人眼前一亮的感觉。整场下来，球队有威胁的进攻不多，比赛也略显沉闷。双方加起来一共只有13次射门，其中摩洛哥八次。

比赛第15分钟，克罗地亚中场莫德里奇（Modric）左侧底线传中，可惜队友没有包抄到位。

第44分钟，克罗地亚前锋弗拉希奇（Vlasic）接左后卫索萨（Sosa）的左路横传，在门前抢射，但被对方门将波诺（Bono）神勇扑出。

上半场补时阶段，摩洛哥后卫禁区内解围失误，莫德里奇禁区弧顶迎球远射打高。

下半场第52分钟，摩洛哥后卫马兹拉维在争抢时与对方门将相撞倒地不起，在坚持了一段时间后表示无法继续比赛，被担架抬离出场。

比赛第77分钟，本场比赛第一张黄牌出现，摩洛哥中场阿姆拉巴特（Amrabat）铲倒莫德里奇，吃到一张黄牌。

历经岁月蹉跎，37岁的中场核心莫德里奇本场比赛继续代表格子军团首发出场。值得一提的是，这已是他自2006年以来第156次代表克罗地亚出战。

F组次轮比赛，摩洛哥将在本周日（11月27日）晚挑战比利时，克罗地亚将于下周一（11月28日）凌晨硬碰加拿大。

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