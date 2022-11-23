周三美市盘前平稳 重点谈老字号电脑制造商惠普裁员

星期三（11月23日）重点：

在美国联邦储备局会议纪要公开之前，华尔街股市主要股指期货星期三（11月23日）走势平稳。联储局11月1日至2日会议的纪要将于星期三较迟时候公布。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升4.60点或0.12％，报4008.20点；纳斯达克100指数期货稍微上升9.30点或0.08％，报11734.10点；道琼斯指数期货则起33.90点，报34132.00点。

美国股市隔夜（星期二）在淡静的交投中上涨。隔夜零售连锁商Best Buy对接下来的销售业务作出的乐观预测，减轻了投资者对高通胀打击年底购物季的担忧。油价反弹也提振了能源股。

标准与普尔500指数隔夜上升53.64点，闭市报4003.58点。道琼斯指数则起397.82点，闭市报34098.10点。纳斯达克100指数也上升1.48％或171.39点，以11724.84点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿5000万股，比过去20天的117亿5000万股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

财务陷入困境的瑞士信贷（Credit Suisse），星期三准备要求股东批准筹集新股本时透露，公司预计第四季税前亏损将高达15亿瑞士法郎（约15亿8000万美元）。瑞士信贷股价在星期三晚上盘前交易中下跌0.20美元或4.89%，截稿时报3.89美元。

Nordstrom Inc隔夜宣布，公司同名零售店的净销售额在第三季下降了3.4%。该公司也下调了截至2023年1月的财政年度的净利预测。Nordstrom股价在星期三晚上盘前交易中下跌2.18美元或9.62%，截稿时报20.47美元。

路透社根据多方消息来源报道，中国当局正考虑对蚂蚁集团处以约10亿美元的罚款，让该集团长达两年的整改尘埃落定。市场人士对蚂蚁集团的370亿美元的首次公开售股（IPO）计划又重燃希望，带动它背后的阿里巴巴股价在星期三晚上盘前交易中上涨1.43美元或1.88%，截稿时报77.42美元。

星期三下文我们来看看老字号电脑制造商惠普（HP Inc）隔夜的裁员消息。星期三晚上盘前该股起0.61美元或2.08%，截稿时报29.99美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Nordstrom Inc、Opendoor Technologies Inc、苹果（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

惠普（HP Inc）（纽约证券交易所代码：HPQ）

（早报讯）老字号电脑制造商惠普在隔夜盘后发布季度业绩时，也同时宣布会在未来三年内裁退4000名至6000名员工。这个裁员消息一出街，惠普股价即刻在延长的盘后交易中上涨了超过2%。

惠普是继脸书母公司Meta Platforms、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）和Salesforce之后，另一打算缩减规模的科技公司。它是在电脑销量连续下滑后，决定做出这项决定的。

公司说，在“未来就绪转型计划”（Future Ready Transformation Plan）下，公司应该会在未来三年内取得14亿美元或更多的年度总节省。这数额也已经包括了约10亿美元的重组成本。

另外，惠普发布的业绩报告也显示，公司截至10月31日的第四季营业额同比下降0.8%至148亿美元。包括个人电脑在内的个人系统部门营业额下降13%至103亿美元，出货量也下降21%。惠普的季度每股盈利0.85美元，比市场分析师普遍预测的每股盈利0.84美元稍好。

惠普在会上也对接下来的业绩表现作出了预测。公司预估接下来调整后的第一财季每股盈利介于0.70美元至0.80美元之间，比Refinitiv搜集的分析师平均预测，即0.86美元来得逊色。

至于整个2023财年，惠普预计调整后的每股盈利介于3.20美元至3.60美元之间，也比Refinitiv搜集的分析师平均预测，即每股3.62美元低。

在Tipranks的12名分析师中，没有分析师建议买进惠普股，八名给予惠普股“持守”评级，四名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是28.92美元。以隔夜的29.38美元闭市价计算，分析师似乎认为这只股会有1.57％的向下潜能。