【马国大选】消息：希盟国阵达致合作协议 首相来自希盟 副首相来自国阵

（早报讯）消息人士指出，马来西亚希盟与国阵经过多天谈判后，已就组织团结政府达致10点协议，包括由希盟代表出任首相，国阵代表出任副首相，另一名副首相则保留给东马的政党代表。

据《新海峡时报》星期三（11月23日）引述消息说，这项协议也将让东马的政党一起组织联邦政府。各方都认为这是为了组成稳定与和谐的政府，尽快让国家重返正轨的协议。消息人士说，希盟与国阵联合组成政府，将让婆罗州政党群乐意加盟并一起执政布城。

匿名公正党领袖告诉《星洲日报》，保留给东马政党代表的副首相职位，可能由民兴党或希盟成员党沙巴民统党代表出任，也可能保留给来自砂拉越的政党。

另一名消息人士告诉《新海峡时报》指出，国阵已向国家王宫表明，国阵支持加入并参与组织团结政府，这也是国家元首苏丹阿都拉较早前接见国阵及巫统主席阿末扎希时所传达的讯息。但消息透露，希盟与国阵的这项协议能否落实，还得看星期三晚间巫统国阵最高理事会议的结果。

据报道，希盟与国阵可能达致的协议还包括，根据各党在国会下议院的席次百分比分配内阁官职，以及财政部长、内政部长、乡区部长、教育部长和国防部长等“重要官职”必须交由首相及副首相决定，并根据能力和专长公平分配。国阵也坚持，新政府必须等国阵最高理事会批准后才能委任国阵议员出任内阁部长。