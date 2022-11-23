英国最高法庭驳回苏格兰独立公投申请

（早报讯）英国最高法院星期三（11月23日）裁定，如果没有英国议会的批准，苏格兰政府不能在明年举行第二次独立公投。

英国最高法院法官罗伯特·里德（Robert Reed）在发表裁决时说，举行公投的权力“保留”给了英国议会，“苏格兰议会无权为苏格兰独立公投立法”。

英国天空新闻网指出，这一决定获得最高法官一致通过。

根据1998年通过的《苏格兰法令》规定，苏格兰议会不得就属于英国下议院专有管辖权的“受保护”事项做出任何决定，包括英国和苏格兰之间的联合，即任何与分裂有关的举措必须通过英国议会。

苏格兰首席部长斯特金对公投受阻表示“失望”，但强调她尊重这一裁决。

斯特金补充说：“苏格兰下一次的全国大选当然是英国大选，这是第一个也是最明显的机会，可以寻求我在6月描述的变相公投。”

但英国当局一直对苏格兰独立公投持反对态度。

路透社引述民调结果报道称，选民在是否支持苏格兰独立的问题上仍然意见不一，称投票结果将会非常接近。

苏格兰曾于2014年举行独立公投，结果有55%选民反对独立。但苏格兰民族主义人士主张，英国2016年公投支持脱欧，意味苏格兰有必要再度举行独立公投，因为当年苏格兰有62%选民支持继续留在欧盟。