【世界杯】西班牙7比0血洗哥斯达黎加 比利时一球险胜加拿大

（早报讯）正当德国在本地时间星期三（11月23日）晚的本届世界杯E组首轮赛中大热倒灶，惨遭日本以2比1逆转，凌晨登场的同组另一支世界杯前冠军西班牙却充分展现了强队本色，以7比0血洗哥斯达黎加，瞬间登上这个被视为“死亡之组”的榜首之位。

哥斯达黎加曾在2014年世界杯一鸣惊人，力压乌拉圭、意大利及英格兰以小组头名出线，并一路杀入复赛，但面对西班牙，他们却毫无招架之力，上半场已丢失三球。翼将奥尔默（Olmo）在第11分钟为西班牙首开纪录，前锋阿森西奥（Asensio）10分钟后扩大领先优势，另一名翼将费兰·托里斯（Ferran Torres）在第31分钟命中罚球，将比分改写为3比0。

第54分钟，托里斯再有斩获。第74分钟，全场表现亮眼的中场小将加维（Gavi）也进攻得手，并以18岁110天成为西班牙在世界杯历史上最年轻的进球者。

完场前几分钟，两名替补上场的西班牙球员索莱（Soler）及莫拉塔（Morata）则为球队锦上添花，将最终比分锁定为7比0。这是“斗牛士”西班牙历来在世界杯取得的最大胜仗。

世界排名最高的欧洲队比利时则在今晨的F组首轮赛以1比0险胜加拿大。

虽然上一次参加世界杯是在遥远的1986年，但加拿大本仗的表现却可圈可点，要不是球星阿方索·戴维斯（Alphonso Davies）第11分钟的罚球被比利时门将库尔图瓦（Courtois）拒于门外，他们或许已以1比0领先。

比利时本仗进攻乏力，但还是凭前锋巴特舒瓦伊（Batshuayi）在第44分钟的进球制胜。

由于同组的克罗地亚及摩洛哥较早前互交白卷，因此这场1比0的小胜足以让比利时占据F组首位。