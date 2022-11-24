【马国大选】安华今天下午5时宣誓就任马国第10任首相

（早报讯）马来西亚第15届大选选后第五天，首相人选终于出炉。希望联盟主席安华获得国家元首苏丹阿都拉委任，将在星期四（11月24日）下午5时，宣誓就任马来西亚第10任首相。

国家王宫是在元首和马来统治者当天上午召开特别会议后，发表声明宣布，当选霹雳州打扪区国会议员的安华是新一任首相。

根据国家王宫总管阿末法迪尔发出的声明，元首提醒，在本届大选，赢者并没全赢，败者也并非全败。因此，元首呼吁所有国会议员，为了国家携手合作。

元首也强调，新首相与新政府必须为国为民，不容许再有政治危机。“人民无法再承受政治危机。国家需要一个稳定的政府，以发展国家，振兴经济。”

上个星期六（11月19日）举行的第15届全国大选成绩出炉后，没有任何政党或联盟赢得简单多数议席，令马国首次出现悬峙国会。各政治联盟赢得的议席分别是希盟82席、国民联盟73席、国阵30席、砂拉越政党联盟23席、沙巴人民联盟六席、沙巴民兴党三席、无党籍人士两席，以及全民党和沙巴社会民主和谐党各一席。

过去数天，各方焦点放在赢得最多议席的两大政治联盟希盟和国盟，而国阵和东马的砂盟成了双方拉拢的主要对象。虽然一开始国盟先声夺人，国盟主席慕尤丁声称自己拥有超过半数的支持，但国家元首星期二（22日）召见他和安华后表明，没有任何国会议员获得简单多数的支持。元首还表明希望新政府是一个包容各种族、宗教及各州代表的团结政府，之后局势开始倾向希盟。

巫统最高理事会星期四凌晨宣布支持“不是由国盟领导的联合政府”后，形势开始对安华大好。当天早上，安华的主要盟友民主行动党公开就过去可能发表过冒犯砂州政府及人民的言论向砂盟道歉后，相信希盟已获得砂盟支持组织政府。

现年75岁的安华曾在国阵执政时出任副首相。安华曾在1999年至2004年因渎职和鸡奸罪入狱；2014年至2018年也因另一起鸡奸罪坐牢，但在2018年希盟赢得大选执政中央后，获时任国家元首特赦及获释。当时，安华指自己可以为了人民与国家，原谅过去所遭遇的一切。