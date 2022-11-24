亚马逊计划每年投资10亿美元拍影院电影

（早报讯）虽然现在不少人认为电影院的市场是个“日落西山”的行业，但电子商务巨头亚马逊（Amazon）却计划每年花费超过10亿美元巨额，专门制作电影在电影院上映，成为流媒体公司当中对电影院作出最大承诺的公司。

根据彭博社报道，熟悉亚马逊计划的人士透露，虽然亚马逊仍在梳理战略，但已大略定下要在每年制作12到15部在院线上映的电影。亚马逊会在明年开始在电影院上映少部电影，然后逐年增加电影的产量。在业务稳定后，亚马逊发行的电影数量预料会与派拉蒙影业（Paramount Pictures）等主要制片厂不相上下。

在这些年里，流媒体严重打击到传统电影院的业务。流媒体避开了电影院必须放映大部分原创电影、发行时间较短，屏幕较少等问题。尤其是网飞（Netflix Inc），它每个星期更是为旗下的家庭观众新增超过一部电影，让连锁电影院的业务雪上加霜。

例如：网飞于星期三（11月23日）在影院上映了《荒野行动》的续集（Glass Onion: A Knives Out Mystery）。上映时间仅是短短的一个星期。之后，网飞的观众就可以在流媒体观看这部电影了。

尽管亚马逊现在还在削减成本的阶段，在今年3月间以85亿美元收购米高梅（MGM）之后，亚马逊已经开始加大对原创电影的投资了。该公司创始人贝佐斯（Jeff Bezos）也一直在推动发展他的好莱坞工作室和发布更多商业影片。最近的电视连续剧《指环王》（The Lord of the Rings TV series），以及克里斯普拉特（Chris Pratt）主演的节目《终端列表》（Terminal List）就是很好的例子。

美国电影院一般都欢迎亚马逊的这项投资计划。最大的连锁电影院AMC Entertainment Holdings的股价因为这个消息，在隔夜（星期三）上涨了7.9%，闭市报7.90美元。Cinemark Holdings也上涨7.6%，闭市报13.20美元。亚马逊股价在隔夜则起0.93美元或1.00%，闭市报94.13美元。