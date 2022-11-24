韩国启动梨泰院踩踏事故国政调查

（早报讯）韩国国会星期四（11月24日）启动对梨泰院踩踏事故的国政调查，为期45天，总统府国政状况室、国务总理室等机构将接受调查。

综合媒体报道，韩国朝野两大党督——国民力量党朱豪英和共同民主党朴洪根星期三（23日）在国会召开记者会发布两党达成上述协议。朝野双方24日在国会全体会议上表决批准国政调查计划书。此后按材料提交、机关报告、现场勘察、听证会等次序进行国政调查。

朱豪英说，希望这次国政调查能够仔细制定预防对策，防止这一类事故再次发生，成为一次模范性的国政调查。朴洪根说，国民要求调查这一令人震惊的社会性大悲剧，执政党也无法抗拒这个庄严命令。

国政调查特别委员会由来自朝野和国会非交涉团体的18名议员组成，其中九名委员来自共同民主党，七人来自国民力量党，两人由非议会党团议员担任，四次当选国会议员的共同民主党议员禹相虎担任委员长。

据悉，特别委员会从24日起展开活动，经过准备期，在12月2日法定期限前处理2023年度政府预算案后开始调查流程。双方还商定，若调查不充分，将在国会全体会议上投票决定是否延长调查时间。

报道称，列为调查对象的机构总计16个，包括总统府国政状况室、国家危机管理中心、国务总理室、行政安全部、保健福利部（含中央应急医疗状况室）、大检察厅、首尔市政府、龙山区政府，以及警察厅、首尔警察厅及龙山区警察署和消防厅、首尔消防防灾本部及龙山消防署等。不过朝野对是否应纳入正在调查这起事故的特别调查本部仍存分歧。