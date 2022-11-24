曼联可能易手消息 带动股价隔夜再涨超过25%

（早报讯）英超足球俱乐部曼联（Manchester United）星期二（11月22日）宣布，在拥有曼联17年后，美国格雷泽（Glazer）家族已经开始探索各种战略方案，包括出售曼联。这个消息传开后，即刻带动在纽约挂牌的曼联股票价格于当天上涨17%，之后于星期三（23日）再继续飙升25.84%，截稿时报18.80美元。

曼联在声明中说，格雷泽家族正在与财务顾问就探索各种战略进行合作。他们可能会把老特拉福德俱乐部（Old Trafford club）的部分股权出售，这包括球场和基础设施在内。

在过去几年里，曼联球队已经五年没有赢得奖杯，导致曼联的球迷一直希望曼联能够易手，而格雷泽家族也就成为球迷们强烈批评的对象。曼联的最后一个奖杯是在2017年的欧罗巴联赛和联赛杯。

曼联执行联合主席兼董事阿夫拉·姆格雷泽（Avram Glazer）和乔尔·格雷泽（Joel Glazer）在联合声明中说：“在我们继续巩固俱乐部成功历史的当儿，董事会已授权对各个战略选择进行全面评估。”

声明也说：“我们将评估所有选择，以确保我们能够为球迷提供最好的服务，并确保曼联在今天和未来都能充分利用俱乐部带来的各种机会逐步成长。”

另根据路透社今年8月份的报道，英国亿万富翁拉特克利夫（Jim Ratcliffe）曾经表示有兴趣收购曼联。当时，连全球首富马斯克（Elon Musk）也开玩笑说打算买下曼联。

其他富有的亚洲大亨，尤其是来自中国的富豪，近年来也一直在收购欧洲球队，包括：英超球队狼队（Wolverhampton Wanderers）和意大利的国际米兰（Inter Milan）。

以美国股市11月22日的收盘价计算，曼联的市值是25亿美元。在2018年曼联的鼎盛时期时，它的市值曾一度高达43亿美元。