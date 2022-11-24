【世界杯】瑞士一球小胜喀麦隆取开门红

（早报讯）瑞士星期四（11月24日）在贾努布体育场举行的世界杯G组首场小组赛中，以1比0小胜喀麦隆，取得开门红。

在巴西被认为将毫无悬念地统治G组的背景下，另三支队伍瑞士、喀麦隆及塞尔维亚将全力争取以小组副盟身份出线，所以“巨人杀手”瑞士与“非洲雄狮”喀麦隆接下来的命运如何，本仗战果是关键。这也是两队历来首次交手。

世界排名第15的瑞士纸面上虽然看似比世界排名第43的喀麦隆实力强上许多，但喀麦隆上半场踢来信心满满，反攻时也制造了几个进球良机。

第九分钟，喀麦隆前锋姆伯莫（Mbeumo）左路突围射门被瑞士门将索默（Sommer）扑出，球落在赶到禁区的埃坎比（Ekambi）脚上却成了冲天炮，浪费进球黄金机会。

埃坎比第35分钟接获队友一记吊中球，眼见就要近距离轻推破门，瑞士右卫威德默（Widmer）最后一刻化解射门，保住龙门不破。

瑞士下半场一开赛就找回状态，前锋恩博洛（Embolo）第48分钟接获队友沙奇里（Shaqiri）的传中球，在无人看守的情况下近距离破门，为瑞士建立1比0的领先优势。25岁的恩博洛在喀麦隆出生，他进球后拒绝庆祝，以表示对家乡的尊重。

瑞士过后越战越勇，创造了不少进球机会，但都无法再突破对手城池，最终以一球小胜喀麦隆。