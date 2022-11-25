疫情后空中动粗事件增多 美国男子用剃刀顶住乘客喉咙

（早报讯）美国一名男子在飞机上用剃刀顶住旁边乘客的喉咙，被控以携带武器登机及以致命武器袭击人。

《纽约时报》报道，这是最新一起在飞机上闹事事件。执法人员说，冠病疫情大幅放缓后航空交通量回升，在空中动粗的事件越来越常发生。

41岁犹他州男子法克雷尔星期一（11月21日）从纽约肯尼迪国际机场乘捷蓝航空（JetBlue）航班飞往盐湖城。

飞行途中，法克雷尔把手挡在他旁边一名妇女的屏幕前，要她中断她正在观看的电影。

犹他州检察官办公室说，女事主摘下耳机时意识到法克雷尔好像用刀子顶住她的喉咙。后来确认法克雷尔手里是握着一支木柄剃刀，刀片长约2.5至5公分。

根据在犹他州地方法院提起的诉状，坐在靠窗座位的法克雷尔随后站起来大喊：“她会没事的。没有人需要担心。”

法庭文件显示，法克雷尔还以粗言秽语喝令坐在走道座位的女事主丈夫“滚开”。

诉状称，女事主的丈夫跑到飞机前端向机组人员求助，女事主则逃离了座位。

目击整个过程的一名乘客说服法克雷尔将剃刀放在旁边的座位上后，抢过了剃刀，并在接下来的飞行中一直坐在法克雷尔旁边。

根据诉状，法克雷尔在动粗前与女事主进行了长时间的交谈，话题广泛，并喝了几杯酒精饮料。

负责机场安全和乘客安检的美国运输安全管理局（TSA）说，正在与联邦检察官、联邦调查局及盐湖城警方合作调查这起案件。

美国运输安全管理局说，TSA正在在更多机场引入新的X射线技术，以提高检测物品能力，包括在此次事件中使用的物品，并对机组人员和机上其他乘客的反应表示赞赏。