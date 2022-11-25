【马国大选】赞赏安华拟呈信任动议 净选盟建议列议会常规

（早报讯）马来西亚新首相安华宣誓就任后就宣布，将在12月19日召开国会，同时提呈信任动议，接受议会考验。干净选举联盟对此大加赞赏，更建议把这种做法列为议会常规。

“当今大马”报道，干净选举联盟（Bersih）星期五（11月25日）发表文告说：“我们长期以来一再呼吁，将信任动议列作议会常规的一部份，以证明首相所掌握的支持。”“这将消除针对政府稳固与合法性的怀疑，再度确认国家元首根据《联邦宪法》第43（2）（a）条文的判断。”

净选盟强调，“筹组政府至关重要，不应关起门来，以不透明的法定声明来执行。”

安华星期四下午5时到国家王宫宣誓就任马来西亚第10任首相，国民联盟主席慕尤丁却在同一时间召开记者会，质疑安华“不够数”任相，并坚称自己掌握115名国会议员的支持，挑战安华证明自己获得多数支持。

安华当天晚上宣布，将于12月19日召开国会会议，届时第一件事就是提呈信任动议。

净选盟星期五要求把各政党之间的协议内容公诸于世。“各政党间的联合协议，即各党达成一致的政策目标，以及针对尚待决定新课题的应对机制，都应当对外公布、公开签署，并存放在国会。”

净选盟说：“这即是前首相依斯迈沙比里此前所做的——他在2021年与希望联盟签署政治稳定及改革协议。”

除此，净选盟还要求各政党，尤其国盟，接受本届大选的结果，并扮演好他们的在野党角色。

“我们需要能够有效监督安华政府的在野党。为此，希盟领导的新政府必须赋权国会，并为特别遴选委员会和影子内阁的筹组提供足够的资源。”

净选盟也提醒安华，务必遵循缩减内阁人数的承诺。

他们建议，透过设立多于部门数量或数量相等的国会委员会，来处理委任各政党代表的政治需求，同时委员会主席及副手只应获得相应的薪资，而不得有额外的津贴。