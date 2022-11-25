欧盟成员国商议天然气价格干预方案未达成共识

（早报讯）欧盟能源部长无法就天然气价格上限达成一致，以缓解欧洲的能源紧缩。针对如何实施七国集团（G7）牵头的俄罗斯石油限价计划，欧盟也陷入分歧。

不过，各国仍针对其他“重要措施”达成共识，包括加强天然气联合采购机制、限制日内价格波动以及加快对可再生能源项目的批复。

新华社报道，欧盟轮值主席国捷克的工业和贸易部长西克拉星期四（11月24日）在会议结束后说，欧盟能源部长对于天然气价格上限水平存在非常不同的看法，将于12月中旬再次召开特别会议，努力就天然气限价措施达成一致。

欧盟委员会22日提议，从明年1月起实施一项天然气限价机制。一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件，该机制将启动并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元（约393新元）。

根据提议，这项天然气限价机制的触发条件为，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续两周超过每兆瓦时275欧元，并且TTF天然气价格和全球液化天然气价格之间的价差连续十个交易日达到或超过58欧元。欧盟委员会同时指出，当市场价格不再满足设定条件，或限价影响欧洲能源安全，该机制将随时暂停生效。

另据中新社报道，鉴于24日的特别会议未达成共识，西克拉说，目前计划12月中旬前后再度召开特别会议，继续就天然气价格干预方案进行讨论；根据欧盟议事日程，如方案得以敲定，随后可直送12月15日开幕的欧盟冬季峰会，供成员国首脑批准。