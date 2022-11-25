周五美市盘前小幅偏高 重点谈亚马逊黑色星期五的员工抗议和罢工

星期五（11月25日）重点：

（早报讯）●市场投资者相信央行收紧政策力度会放缓，因此美国华尔街股市主要股指期货星期五（11月25日）走势稳定。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起6.90点或0.17％，报4034.20点；纳斯达克100指数期货微起2.90点或0.02％，报11841.60点；道琼斯指数期货则起69.40点，报34263.50点。

●纳斯达克和纽约证券交易所星期五会在美国东部时间下午1点结束交易，也就是新加坡时间星期六凌晨2点，比正常收市时间提前3个小时。

●联储局星期三（23日）较迟时候发布的11月会议纪要显示，加息步伐可能很快就会放缓，带动华尔街主要股指当天收高。

●标准与普尔500指数星期三上升23.68点，闭市报4027.26点。道琼斯指数则起95.96点，闭市报34194.06点。纳斯达克100指数也升高0.97％或113.88点，以11838.71点收市。

●美国股市星期三的交易继续淡静，交易所的总成交量是92亿5000万股，比过去20天的116亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●英国小报《每日星报》星期五一篇报道称，苹果（Apple）表示有兴趣以大约70亿美元的价格收购曼联（Manchester United）。但是随后市场又有消息人士称该报道是虚假的。在众说纷纭之际，苹果股价在盘前交易中下跌0.79美元，截稿时报150.28美元；曼联股价则在盘前上涨1.45美元，截稿时报20.25美元。

●中国市场监管机构星期五发布声明说，特斯拉（Tesla）因为软件和安全带问题，正在召回8万多辆在2013年生产的中国制造和进口的电动车。特斯拉股价在盘前交易中上升4.50美元，截稿时报187.70美元。

●瑞士信贷（Credit Suisse）隔夜（星期四）宣布，公司已经以每股2.52瑞士法郎（约3.67新元）的价格，向现有投资者发行8亿8900万股新股，总值达40亿瑞士法郎。瑞士信贷股价在盘前交易中下跌0.11美元，截稿时报3.72美元。

●星期五下文我们来看看电子商务巨头亚马逊（Amazon）黑色星期五促销期间的抗议和罢工。盘前这只股起0.34美元，截稿时报94.47美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Activision Blizzard Inc、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

绿色和平组织的积极分子11月25日，在德国慕尼黑的亚马逊总部贴上了写着“犯罪”（Crime）和“黑色星期五·破坏自然为商业模式”的横幅。（路透社）

亚马逊（Amazon）

（纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

电子商务巨头亚马逊（Amazon）旗下的大约40个国家与地区的数千名仓库员工，计划在本星期展开的黑色星期五促销期间参加抗议和罢工。这也是亚马逊一年之中最繁忙的在线购物促销活动之一。

在生活成本逐渐上升之际，亚马逊遍布在美国、英国、印度、日本、澳大利亚、南非和整个欧洲的员工正在推动一项名为“让亚马逊支付”（Make Amazon Pay）的运动，要求亚马逊提供更好的工资和工作条件。

据彭博社报道，抗议和罢工组织者之一的UNI全球工会秘书长克里斯蒂霍夫曼（Christy Hoffman）说：“科技巨头是时候立即停止他们可怕的、不安全的做法了。他们应该尊重法律，与想要改善工作环境的员工进行谈判。”

亚马逊长期与旗下员工的关系紧张。公司一直面对不公平劳工行为的投诉，以及一些工厂员工积极参与工会运动等问题。当今年初亚马逊受重视的纽约史泰登岛的仓库员工投票决定加入工会后，整个员工紧张关系进一步升级。

针对员工计划抗议和罢工事件，亚马逊发言人尼伯格（David Nieberg）说：“虽然我们做得也许不够完美，但如果大家能客观地看看亚马逊在重要问题上所做的，你会发现我们确实非常认真地看待我们在社会所扮演的角色和发挥的作用。”。

他说，公司会在2040年实现温室气体净零排放，以及“继续提供有竞争力的工资和丰厚的福利，并推出各种新方式来确保员工的安全和健康等都是很好的例子。”

亚马逊在法国和德国的员工工会已带头展开最新集体行动，对18个主要仓库进行协调罢工，旨在扰乱欧洲主要市场的运输。在英国，数百名工会相关的员工也计划在几个仓库外举行抗议活动，要求将工资从每小时10.50英镑（约17.45新元）提高到15英镑（约24.95新元）。

不过，根据彭博社报道，在轮班期间罢工的员工，可能失去亚马逊上个月宣布派发给英国仓库工人的500英镑奖金的下半部分。最终付款将取决于员工在11月22日至12月24日期间是否有“没有未经授权的缺勤”。

不过一些工会也对当前的经济环境表示担忧，尤其是亚马逊已经公开表示，今年的圣诞节旺季可能不像往常那样繁忙。再加上亚马逊即将裁员1​​万人的决定，也将使工资谈判更具挑战性。

也许大环境对亚马逊比较有利，因此在Tipranks的35名分析师中，有33名还继续给予亚马逊股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是139.88美元。以星期三的94.17美元闭市价计算，分析师认为这只股还有48.54％的向上潜能。