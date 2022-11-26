【世界杯】0比0踢和美国 英格兰无缘提前出线

（早报讯）英格兰和美国在星期六（11月26日）凌晨举行的卡塔尔世界杯B组赛事中踢成平手，以0比0结束比赛，无缘提前出线。

在美国队严密防守下，英格兰并没有获得太多机会，尽管排出首轮大胜的首发阵容也没有办法复制当时6比2大胜的成绩，反而美国的射门次数（10比8）还比他们多，在英超球队切尔西效力的美国边锋普利西奇（Pulisic）踢中横梁，让英格兰吓出一身冷汗。

下半场，英格兰尝试夺取场上主动权，但美国的防守并未给他们太多机会，两队最终互交白卷。英格兰在世界杯赛上从未战胜过美国，此役第三次交手虽然整体实力占优也没有捡到便宜，他们在1950年爆冷输给对手，2010年则1比1踢平。

英格兰将在下星期三（30日）迎来最后一场小组赛，身为小组“领头羊”的他们在对战威尔士时只要保持不败就能晋级下一轮，而暂居第三（两场和局）的美国将与伊朗展开充满火药味的最后一战，不论从历史角度还是出线的可能性来看都会十分精彩。

荷兰1比1平厄瓜多尔 卡塔尔小组垫底出局

南美洲球队厄瓜多尔在这场比赛疯狂射门，在0比1落后的情况下以1比1在A组赛顽强扳平实力不俗的荷兰。

荷兰在这场比赛表现平平，尽管他们在第6分钟凭借前锋哈克波（Gakpo）禁区边缘外的一记劲射首开纪录。他们在全场比赛只有两次射门，唯一一次射正便是进球。而厄瓜尔多的射门次数高达15次，其中4次射正。

荷兰全场只有一次射正，但他们把握了机会，凭借前锋哈克波（橙衣）的进球获得一分。（法新社）

厄瓜多尔0比1落后43分钟后终于追平比分，埃斯图皮尼安（Estupinan）接过队友普拉塔（Plata）的秒传劲射却被扑出，主力球星瓦伦西亚（Valencia）抓住机会近距离补射入网。他们原本能在第59分钟反超比分，但普拉塔击中横梁，比赛结果最终定格在1比1。

随着厄瓜尔多战平荷兰，意味着两战两败的东道主卡塔尔已确定小组垫底，成为本届世界杯首支出局的球队。

厄瓜尔多队长瓦伦西亚攻入扳平一球后竖起大拇指庆祝。（法新社）

荷兰和厄瓜多尔各以1胜1和获得4分，塞内加尔以3分紧追在后。最后一场比赛非常刺激，荷兰只要不败给卡塔尔就能出线，厄瓜尔多和塞内加尔将争夺最后一个席位。若荷兰输球，他们的命运就掌握在厄瓜尔多手中了，后者赢球他们才能确定晋级，否则就得根据净胜球决定出线权。