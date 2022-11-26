【马国大选】社民党与无党籍议员宣布支持 安华确掌三分二优势

（早报讯）马来西亚社会民主和谐党主席彼得安东尼与另外两名无党籍国会议员宣布支持首相安华，安华确定在国会掌握三分之二多数优势。

“当今大马”报道，彼得安东尼星期五（11月25日）在脸书发布一张照片，偕同丹南国会议员里端、哥打马鲁都国会议员威特隆和古达国会议员威顿，到首相办公室会晤安华。

里端与威特隆来自社民党，威顿是独立人士。

彼得安东尼说，率领社民党领袖及数名沙巴国会议员与安华会面，是要表明全力支持安华，以便成立国家元首苏丹阿都拉所希望见到的团结政府。

他说：“我相信，安华获选为第10任首相将得以解决政治乱局，重新带来政治稳定，促进国家发展与繁荣。”

另据《马新社》报道，威顿发文告证实，他会遵循国家元首谕令，支持安华担任首相。“这是为了确保古达国席不落后于发展潮流，让古达国席如其他地区一样强大。”

希望联盟与选举伙伴在本届大选赢得82席，而目前已知支持团结政府的其他政党或政党联盟分别为：国民阵线30席，砂拉越政党联盟23席，民兴党三席，全民党一席，沙巴人民联盟六席。

再加上社民党的里端与威特隆以及独立人士威顿，安华共获得148名国会议员的支持。换言之，安华在国会已掌握三分二大多数优势。

社民党是民兴党分出来的党派，由前民兴党领袖彼得安东尼成立，在沙巴州议会有三名州议员，支持沙巴首长哈兹兹的领导，与沙巴执政集团签署信任与供应协议。

彼得安东尼也是文那纳州议员，早前被判伪造文书罪名成立，现处于上诉阶段，因此无法角逐第15届大选。