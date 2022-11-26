因国会骚乱禁止特朗普用推特 马斯克称这是必须纠正的严重错误

（早报讯）全球首富马斯克说，去年推特公司因1月6日国会骚乱永久禁止前总统特朗普使用推特，是一个“必须纠正的严重错误”，但他也表明，推特仍会禁止任何煽动暴力行为。

路透社报道，上个月收购了推特的马斯克，本月早前在推特上进行24小时调查，呼吁用户就是否赞成让特朗普恢复使用他的推特账号进行投票。结果超过1500万人或51.8%的推特用户投了赞成票。

马斯克随即让特朗普的推特账号重返平台。不过特朗普对此似乎不太感兴趣。

特朗普称，他将继续使用自己创立的社交平台“真相社会”（Truth Social）。

马斯克星期五（11月25日）在推特上说：“特朗普不发推文，我觉得没关系。重要的是，推特纠正了一个严重的错误——他（特朗普）在没有违反法律或服务条款的情况下被禁止使用推特。”

马斯克说：“把一位在任的总统逐出平台，破坏了一半的美国人对推特的信任。”

马斯克星期三再次在推特上进行一项非正式民调，问用户是否赞成，对那些没有犯法或涉及垃圾邮件滥用行为的被冻结推特账号解除封锁。

超过316万推特用户参与了调查，其中72.4%赞成让被冻结账号者重返平台。

马斯克星期四宣布“大赦”许多被冻结的推特账号，这项措施将从下星期开始生效。