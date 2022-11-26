马国前首相阿都拉庆83岁生日 虽失智但仍记得旧选区

（早报讯）马来西亚前首相阿都拉星期六（11月26日）庆祝83岁生日，尽管患有失智症的他记忆力大不如前，连夫人珍阿都拉也不认得，但一听到他曾八次胜选的国会选区槟州甲抛峇底这个地名时，阿都拉脸上就绽放笑容，显示甲抛峇底对他影响至深。

巫统槟州甲抛峇底（Kepala Batas）前国会议员、房屋及地方政府部前部长利查马力肯星期六在脸书上载祝贺阿都拉生日的贴文指出，他去探望阿都拉时，只要提到“甲抛峇底”，阿都拉就会一脸愉悦，从阿都拉的反应和表情，显示他心中一直情牵和关怀甲抛峇底。

利查马力肯说：“今天是特别的一天，是马国第五任首相阿都拉的生日。阿都拉是一位高尚的人物。在他面前，想起他对国家的贡献和牺牲，特别是为甲抛峇底人民的付出，我感觉自己很渺小。”

甲抛峇底是阿都拉的政治根据地，阿都拉从1978年开始，连续在八次大选中当选甲抛峇底选区国会议员。2003年10月，他从前首相马哈迪手中接过领导人的棒子，成为马国第五任首相，并在隔年大选中带领国阵取得大胜。然而，2008年3月大选国阵却遭受重挫，首次失去国会三分二多数优势及五个州的政权。选后几个月，阿都拉遭巫统党内逼宫，最终在2009年4月黯然下台。

今年9月，阿都拉的女婿、前卫生部长凯利证实阿都拉患上失智症，已经认不出家人，也说不出话。