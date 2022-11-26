【世界杯】杜克回头望月 澳洲一球小胜突尼斯

（早报讯）卡塔尔世界杯小组赛D组第二轮星期六（11月26日）傍晚在贾努布体育场（Al-Janoub Stadium）开踢。凭借前锋杜克（Duke）的一记“回头望月”头球，“袋鼠军团”澳大利亚1比0小胜“迦太基之鹰”突尼斯，保住小组出线希望。

首轮比赛，澳洲1比4惨败法国，为了继续争夺出线权，此役球队在场上奔跑的积极性令人眼前一亮。突尼斯首轮则是闷和丹麦，此役面对小组中牌面实力最弱的袋鼠军团（世界排名第38位），这只迦太基之鹰（世界排名第30位）同样丝毫不敢怠慢。

然而，历来扮演着世界杯“送分童子”角色的突尼斯，本场比赛依然难逃陪跑的宿命。

比赛第23分钟，澳洲前锋古德温（Goodwin）传中，击中突尼斯后卫德雷格尔（Drager）产生折射，杜克禁区内送出一记回头望月，帮助袋鼠军团取得领先。

下半场双方各有攻势，但均未能将机会转化为进球，1比0的比分也保持至终场。

现年31岁的杜克目前效力于日本J2联赛冈山绿雉球会（Fagiano Okayama）。

目前D组战况，澳洲与法国各积三分，暂居小组前两位，丹麦和突尼斯各积一分，排名后两位。法国与丹麦的第二轮小组赛将于星期日（11月27日）凌晨进行。