金正恩：朝鲜最终目标是掌握世界最强战略力量

（早报讯）朝鲜领导人金正恩强调，朝鲜核力量建设大业的最终目标是掌握世界最强的战略力量。

据朝中社报道，金正恩星期六（11月26日）发布晋升参与研制“火星炮-17”型新型洲际弹道导弹的国防科研部门领导干部和科学家军衔命令时说：“永远百般坚守国家和人民的尊严和主权的我国波澜壮阔的核力量建设大业是最伟大而重要的革命事业，其最终目标是掌握世界最强的战略力量、世纪前所未有的绝对力量。”

金正恩称火星炮-17是世界最强战略武器，并赞扬参与导弹研制工作的国防科研部门领导干部和科学家“在核武器兵器化发展中实现惊人飞跃，从而向全世界充分显示朝鲜向往建设世界最强军队目标的坚定决心、果断实践、巨大潜力和充满信心的必胜未来。”

他期待国防科技工作者和军工部门工人阶级以飞快的速度，扩大和加强国家的核战争遏制力。

朝中社星期天（27日）在另一则报道中称，金正恩同成功试射火星炮-17有功人员合影留念。

此外，朝鲜国防科学院导弹部门科技工作者、工人和干部在上星期一（21日）向金正恩致忠诚誓函，誓言百般拥护朝鲜劳动党的绝对权威，并大力促进金正恩完成的战略战术导弹的战力化，也称金正恩为火星炮-17一事做了悉心教导。

朝鲜最高人民会议常任委员会星期六则发布政令，授予火星炮-17型发射架车朝鲜英雄称号、金质奖章以及第一级国旗勋章。

朝鲜11月18日试射火星炮-17，金正恩据报在现场指导试射工作。据路透社报道，火星炮-17的射程范围可到达美国本土。