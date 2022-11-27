白宫批特朗普与犹太人大屠杀否定者碰面

（早报讯）美国白宫星期五（11月25日）批评不久前宣布再次竞逐总统宝座的前总统特朗普，在海湖庄园住所与否认曾发生犹太人大屠杀事件的美国男子富恩特斯（Nick Fuentes）碰面。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，白宫发言人贝茨（Andrew Bates）在声明中说：“偏执、仇恨和反犹太主义在美国绝对没有立足之地，包括海湖庄园。否定犹太人大屠杀事件是不能接受且危险的，必须予以强烈谴责。”

美国反诽谤联盟（Anti-Defamation League）指富恩特斯是白人至上主义者。大多数主要社交平台也因富恩特斯发表白人民族主义言论，而禁止富恩特斯使用。

富恩特斯曾在2021年1月6日国会大厦骚乱事件发生当日现身美国国会大厦，并鼓吹特朗普在未经证实的情况下，提出的2020年大选舞弊指控。国会大厦骚乱事件的众议院特别委员会，曾在今年1月向富恩特斯发出传票。

美国饶舌歌手韦斯特（Kanye West，现称 Ye）星期四（24日）发推文称，他和富恩特斯在特朗普碰面。

消息人士称，三人是在星期二（22日）见面，并说特朗普曾与富恩特斯交谈，并对于富恩特斯能快速地说出许多数据的能力，以及特朗普对世界的熟知度尤其感兴趣。据报道，特朗普与两人共进晚餐时，曾说他欣赏富恩特斯。

特朗普星期五通过社交平台“真相社媒”（Truth Social）承认曾与韦斯特共进晚餐，但声称不认识富恩特斯。

曾在特朗普执政时期出任美国驻以色列大使弗里德曼（David Friedman），也批评特朗普与两人碰面。韦斯特上个月曾在播客节目上发表反犹太主义阴谋论，以及其他冒犯性言论。