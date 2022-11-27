干旱天气恶化 法国警察持枪守护水资源

（早报讯）法国近来干旱天气持续恶化，由此引发的水资源保卫战和水源优先使用权等冲突正在法国境内上演。

《纽约时报》星期天（11月27日）报道，法国警察为了守护德塞夫勒（Deux-Sèvres）一处预备用作水库的大坑，身穿防弹背心和手持枪支，站在坑洞周边、装有摄像头的两道栅栏后。

法国政府正计划在全国各地建造大型水库，以应对农民无水灌溉的困境。德塞夫勒地区政府则于2017年公布了建造16座水库的计划。

这座布满警力的水库占地约16公顷，足以容纳相当于288个奥林匹克游泳池的地下水。

理论上，巨型水库将在潮湿的冬季吸纳水源，并确保农民在春季和夏季的种植季节有水灌溉，由此确保国家的粮食生产，并在夏季干旱加剧时减少含水层的压力。

但反对者认为，这些使用公共资金建造的水库，只会让少数过时的工业化农民从水资源私有化中获益。

数千名反对建设水库的抗议者在法国西南部的新阿基坦（Nouvelle-Aquitaine）州，与约1600名军警在农田地区发生冲突，使当地田野出现多名防暴警察，以及装甲车和催泪弹等。

抗议者还拆除水库附近的两处水管，以阻止当局给水库供水。

法国内政部长达尔马宁（Darmanin）将这起抗议活动描述为“生态恐怖主义”。

抗议群体的发言人之一吉列（Jean-Jacques Guillet）则回应说：“他们（政府）才是生态恐怖分子，他们正在对环境进行恐吓。”

吉列补充说：“他们派了1600名警察来保护一个装满卵石的洞……看看站在（水坑）附近的四名武装军警。”

据了解，法国境内各地的水库达数十万个，当地农民世世代代都在使用这些水库，较少引发争议。

但对抗议者而言，新水库的不同之处在于它的规模和收集的水资源来源，除了会让水资源私有化还会破坏当地的生态环境。