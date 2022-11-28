【世界杯】德国踢和西班牙仍有望出线 加拿大惨败克罗地亚被淘汰

（早报讯）加拿大在星期一（11月28日）凌晨的卡塔尔世界杯F组第二场小组赛上先盛后衰，1比4败给克罗地亚，惨遭淘汰出局。

阿方索·戴维斯（Alphonso Davies）在开赛后两分钟就为加拿大建立1比0的优势，不过上届亚军克罗地亚在落后的逆境下并没有自乱阵脚，而是有条不紊的进行反击，并在上半场结束前将比分反超。 克拉马里奇（Kramaric）在球赛第36分钟为克罗地亚扳平比分，利瓦亚（Livaja）第44分钟再添一球，建立2比1的半场优势。

克拉马里奇梅开二度，助克罗地亚击败加拿大。（路透社）

克拉马里奇在球赛第70分钟攻入个人在该场比赛的第二个进球，将优势扩大至3比1，马耶尔（Majer）在伤停补时再添一球，写下最后的4比1比分。

经过次轮赛后，克罗地亚与摩洛哥以四个积分领跑F组积分榜，比利时三分位居第三，加拿大零分垫底。欧洲两大劲旅比利时与克罗地亚将在最后一轮交锋，摩洛哥则遇上加拿大。

在E组次轮赛上西班牙与德国踢成1比1平局。莫拉塔（Morata）在球赛第62分钟进球，为西班牙取得1比0的优势，菲尔克鲁格（Fullkrug）在球赛第83分钟为德国队扳平。

在目前的E组积分榜上，西班牙以四分高居榜首，日本与哥斯达黎加则以三分分列第二与第三，德国一分垫底。西班牙将在最后一轮比赛对垒日本，和球即可出线。德国则遇上哥斯达黎加，要晋级就必须获胜方能守住机会。