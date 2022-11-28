研究：英国脱欧后主要专科领域缺4000名医生

（早报讯）研究显示，英国脱离欧盟加剧了英国的医生短缺情况，主要专科领域估计至少缺4000名医生。

法新社报道，独立健康智囊团“纽菲尔德信托基金”（The Nuffield Trust）星期天（11月27日）发布一份研究报告，专注于麻醉科、儿科、心胸肺外科和精神学科。在英国离开欧盟之前，英国这四个医学领域尤为依赖来自欧洲的医生。

这四个领域的人才本来就炙手可热。研究发现，英国脱欧后，“欧盟和欧洲自由贸易联盟（EFTA）员工的增长放缓，低于增长预期”。

《卫报》受委托进行的这项研究指出，“英国脱欧运动和脱欧公投，是导致欧盟和EFTA医生的增长趋势在2015年和2016年发生变化的明显原因。”

如果脱欧前的增长趋势得以持续，在2021年，英国应有超过4万1000名来自欧盟或EFTA（成员包括挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登）的注册医生，或至少会比记录显示多出4000名医生。

研究特别提到在脱欧初期人员流动新规则的不确定性，以及后来更严格的签证规则和卫生系统“不断恶化的工作条件”。

“调查结果表明，负责这些专科的欧盟医生数量增长停滞不前，加剧了英国国民保健制度（NHS）现有的人手短缺问题，NHS其他部门同样无法找到足够的合格医疗人员。”

英国皇家护理学院上周宣布，将于12月在英格兰和威尔士举行罢工，以表达对工资、工作条件和长期员工短缺的不满。

这是英国皇家护理学院106年以来的首次罢工行动。