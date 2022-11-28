周一美市盘前退低 重点谈博彩公司永利度假村最新消息

星期一（11月28日）重点：

在油价暴跌、美元走强、美国国债价格上涨之际，华尔街股市主要股指期货星期一（11月28日）退低。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌32.50点或0.81％，报3993.60点；纳斯达克100指数期货退低106.50点或0.91％，报11649.50点；道琼斯指数期货则跌205.00点，报34142.00点。

美国纳斯达克股市上星期五（25日）受到苹果（Apple）股价下跌的压力，导致收盘走低。华尔街其他主要股指交易也低迷。

标准与普尔500指数上星期五微跌1.14点，闭市报4026.12点。不过重量级的道琼斯指数起152.97点，闭市报34347.03点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.70％或82.86点，以11756.03点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，股市因为黑色星期五所以只是交易半天。

盘前交易重点：

彭博社引述知情人士说，苹果将因富士康在郑州的园区工厂工人出逃和抗议动荡，损失600万部iPhone Pro手机。苹果股价在星期一晚上盘前交易中下跌1.86美元，截稿时报145.36美元。

油价下跌导致石油巨头雪佛龙（Chevron）股价星期一晚上盘前下跌1.85%，截稿时报180.30美元。不过上周末，美国宣布将允许雪佛龙恢复在委内瑞拉油田抽油。

中概股拼多多预料会在星期一晚上股市开盘前公最新业绩。拼多多股价在星期一晚上盘前交易中上升1.27美元，截稿时报67.02美元。

星期一下文我们来看看博彩公司永利度假村（Wynn Resorts）的最新消息。星期一晚上盘前该股起4.87美元或6.50%，截稿时报79.80美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、英伟达（Nvidia）和金沙（Las Vegas Sands Corp）。截稿时，除了金沙股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

为了签订这项新的博彩特许经营权合同，获得特许经营权的永利渡假村（澳门）有限公司将进行资本重组。（法新社）

永利度假村（Wynn Resorts）（纳斯达克证券交易所代码：WYNN）

（早报讯）博彩公司永利度假村上星期六（26日）获得澳门特区政府颁发的新营业牌照，从明年1月起，能够以新牌照继续在澳门这个全球最大的博彩中心继续营业。这个消息带动永利度假村股价在星期一晚上盘前截稿时，以超过6%的涨幅在博彩股当中领涨。

除了永利度假村之外，银河娱乐（Galaxy Entertainment）、金沙（Sands）、澳博（SJM）、新濠国际（Melco International）和美高梅（MGM）也同时获得这个新牌照。唯有马来西亚的云顶（Genting）空手而归。

澳门官员在有关的新闻发布会上说，发放10年营业牌照的主要考虑因素包括：确保当地就业、开发海外旅游市场，以及发展非博彩项目。

为了签订这项新的博彩特许经营权合同，永利说，公司旗下获得博彩特许经营权的永利渡假村（澳门）有限公司将进行资本重组，把公司的注册资本从原本的2.001亿澳门元（约2484万美元）增加至50亿澳门元（约6亿2120万美元）。

在过去20年里，澳门博彩业运营商在这个特别行政区总共投资超过500亿美元。瑞银（UBS）星期一就在研究报告中说：“这个宣布消除了澳门博彩业的一个最主要的不确定因素，尤其是对美国运营商而言，获得这个新牌照应该被视为强大的积极因素，也确保了他们在澳门业务的稳定性和连续性。”

在Tipranks的九名分析师当中，有五名给予永利度假村“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是84.38美元。以上星期五的74.93美元闭市价计算，分析师认为该股还有12.61％的向上潜能。