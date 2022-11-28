伊朗拒绝联合国对抗议活动展开调查

文 /
陈婕洺

发布 / 2022年11月28日 7:53 PM

更新 / 2022年11月28日 9:20 PM

伊朗的反政府抗议浪潮至今没有减弱的迹象。图为抗议者9月19日在德黑兰燃烧一台警用电单车。（路透社）
伊朗的反政府抗议浪潮至今没有减弱的迹象。图为抗议者9月19日在德黑兰燃烧一台警用电单车。（路透社）

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（早报讯）伊朗将拒绝联合国调查组，对境内的抗议活动展开调查。

伊朗外交部发言人卡纳尼星期一（11月28日）说：“伊朗将不会与联合国权利理事会成立的政治委员会合作。”

伊朗的反政府抗议浪潮至今没有减弱的迹象。联合国权利理事会上星期四（24日）决定成立调查组，针对伊朗当局对抗议活动的致命镇压的调查。

联合国人权专员特克（Volker Turk）曾要求伊朗，停止“过度”使用武力镇压示威活动。

据活动人士新闻社“HRANA”公布的数据，截至上星期六（26日），至少有450名抗议者被杀，包括63名未成年人；另有60名安全部队成员被杀，共有1万8173名抗议者被捕。

伊朗当局指责外国势力参与了这场骚乱。卡纳尼说：“我们有具体的信息证明，美国、西方国家和一些美国盟友在抗议活动中，发挥了作用。”

伊朗官方并未提供具体的伤亡数据，但副外长卡尼（Ali Bagheri Kani）说，约有50名警察在动乱中死亡，另有数百人受伤。相关数据不包含平民死伤人数。

今年9月，22岁库尔德女子阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察指控佩戴头巾“不当”而遭关押，她在拘留期间死亡

当地随后爆发大规模反政府示威活动，现已迈入第三个月，成为自1979年伊斯兰革命以来，对伊朗领导人最大的挑战之一。

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