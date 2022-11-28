安华：尽快组织联合政府内阁

（早报讯）马来西亚新首相安华宣誓就任后，联合政府的内阁阵容一直备受瞩目。安华透露，他将听取联合政府各政党的意见后，尽快组织内阁。

安华也是执政联盟希盟主席。他星期一（11月28日）下午出席希盟主席理事会议后回答媒体询问时说，这次组阁与以往不同的是，他必须听取联合政府各政党的意见。这是安华上星期四（24日）宣誓就任首相后，希盟首次召开会议。

安华重申，这次的内阁将“瘦身”，部长人数不会像前首相慕尤丁或依斯迈沙比里执政时那么多。“内阁将‘瘦身’。如果是之前（的政府），他们可以有50个、60个、70个阁员都行，如果不够还可增加委任特使等职位。但我不要那样。”

安华也说，他将尽快组阁，但尚未决定何时宣布内阁阵容，联合政府各政党也尚未提呈内阁人选。他说，组阁前必须听取各方意见和建议。“根据程序，各政党提出意见和建议后，由我决定（内阁人选）。”

希盟2018年5月上台后的内阁有55人，包括首相、27名部长和27名副部长。2020年2月底喜来登事件后，上台的时任首相慕尤丁内阁有71人，包括首相、31位部长及39位副部长。慕尤丁下台后，2021年8月执政的时任首相依斯迈沙比里内阁有70人，只比慕尤丁内阁少了一名副部长。