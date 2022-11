(早报讯)禁止化学武器组织(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,简称OPCW)认为,俄罗斯对乌克兰的入侵增加了化学武器等大规模杀伤性武器的威胁。

据法新社报道,禁止化学武器组织总干事阿里亚斯(Fernando Arias)星期一(11月28日)在常年大会上说,OPCW正在密切监测乌克兰的局势。

阿里亚斯说:“包括化学武器在内的武器,加剧了现有的紧张局势,这使得国际社会无法在与国际安全与和平有关的全球共同挑战上,团结一致。”

自俄乌战争开始以来,俄罗斯一再被指控可能使用核武器、化学和生物武器,但没有证据表明俄军已部署这些武器。

阿里亚斯提醒俄乌两国当局,它们是193个“正式和自愿承诺在任何情况下,都不使用化学武器”的国家之一。

阿里亚斯说,OPCW将继续密切关注这一严重局势,并与俄乌两国的常驻代表保持联系。

他已应乌克兰要求,提供有关化学袭击和化学泄漏检测方面的培训。

OPCW是为执行《禁止化学武器公约》而在1997年创立的国际组织,总部设在荷兰海牙,与联合国密切合作,推行禁用及销毁化学武器的工作。该组织获得2013年诺贝尔和平奖。