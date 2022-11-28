（早报讯）禁止化学武器组织（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons，简称OPCW）认为，俄罗斯对乌克兰的入侵增加了化学武器等大规模杀伤性武器的威胁。

据法新社报道，禁止化学武器组织总干事阿里亚斯（Fernando Arias）星期一（11月28日）在常年大会上说，OPCW正在密切监测乌克兰的局势。

阿里亚斯说：“包括化学武器在内的武器，加剧了现有的紧张局势，这使得国际社会无法在与国际安全与和平有关的全球共同挑战上，团结一致。”

自俄乌战争开始以来，俄罗斯一再被指控可能使用核武器、化学和生物武器，但没有证据表明俄军已部署这些武器。

阿里亚斯提醒俄乌两国当局，它们是193个“正式和自愿承诺在任何情况下，都不使用化学武器”的国家之一。

阿里亚斯说，OPCW将继续密切关注这一严重局势，并与俄乌两国的常驻代表保持联系。

他已应乌克兰要求，提供有关化学袭击和化学泄漏检测方面的培训。

OPCW是为执行《禁止化学武器公约》而在1997年创立的国际组织，总部设在荷兰海牙，与联合国密切合作，推行禁用及销毁化学武器的工作。该组织获得2013年诺贝尔和平奖。