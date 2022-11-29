【世界杯】葡萄牙携手巴西晋级16强

（早报讯）卡塔尔世界杯星期二（11月29日）凌晨结束小组第二轮所有比赛，H组的葡萄牙和G组的巴西各自战胜对手，双双晋级。

凭借28岁曼联中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）的梅开二度，葡萄牙2比0击败南美劲旅乌拉圭，提前一轮从小组出线。

开场后葡萄牙牢牢掌控节奏，但双方均没有取得进球。下半场第54分钟，葡萄牙快速分球突进乌拉圭禁区，布鲁诺·费尔南德斯一记挑传，“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）高高跃起但没蹭到皮球，布鲁诺·费尔南德斯凭着这记“假传真射”帮助葡萄牙打破僵局。

葡萄牙的进球也让乌拉圭的进攻开始变得更加主动，数次将阵型压到葡萄牙半场。第59分钟，前锋努涅斯（Nunez）外围尝试一脚远射，角度太正被门将科斯塔（Costa）没收。

第90分钟，布鲁诺·费尔南德斯带球攻入禁区，乌拉圭后卫吉梅内斯（Gimenez）滑铲解围时左手无意触球，主裁判在录像助理裁判（VAR）帮助下给了罚球。布鲁诺·费尔南德斯站上12码罚球线，低射打球门左侧，葡萄牙将比分扩大至2比0。

布鲁诺·费尔南德斯主踢罚球命中，助葡萄牙以2比0战胜乌拉圭。（路透社）

补时阶段，布鲁诺·费尔南德斯禁区前低射击中立柱，险些上演帽子戏法。

赛后，葡萄牙官方发推文称赞了状态火热的布鲁诺·费尔南德斯：“两场比赛、两个进球、两次助攻，布鲁诺·费尔南德斯只是在做他该做的事情罢了。”

葡萄牙主帅桑托斯（Santos）出席赛后记者会时则表示，希望能和巴西队晚点相遇。他说：“如果我们都是小组第一，那么确实第一轮就遇不上巴西。但如果我们真的要狭路相逢，那会是两支伟大球队为这届世界杯所呈现的精彩对决。我的愿望就是希望和巴西晚点再遇上。”

巴西成功在瑞士军刀上演绎桑巴舞

比赛第83分钟，卡塞米罗禁区左侧抽射破门，帮助巴西取得胜利。（法新社）

在稍早前的另一场比赛中，凭借中场卡塞米罗（Casemiro）的进球，巴西1比0小胜瑞士，同样提前小组出线。

“桑巴军团”在“瑞士军刀”上跳舞并不轻松，比赛直到终场结束前才取得进球。比赛第83分钟，在皇家马德里（Real Madrid）效力的21岁前锋罗德里戈（Rodrygo）将球传入禁区，卡塞米罗禁区左侧抽射，攻入全场唯一进球。

内马尔（Neymar）因脚踝受伤缺席了本场比赛，他在卡塞米罗进球后发推文表示祝贺：“很长一段时间以来，卡塞米罗一直都是世界上最好的中场。”

赛后当主帅蒂特（Tite）被问及是否同意内马尔这一说法时说：“我总是尊重别人的意见，也通常不会去评论这些，但今天我会允许自己这么做——我同意。”

目前共有三支球队已锁定淘汰赛资格，除了巴西和葡萄牙，另一支提前晋级的球队是卫冕冠军法国。