绝不容许未经招标采购 安华表明无意挖掘前朝弊端

（早报讯）马来西亚首相安华强调，他领导的政府绝对不容许未经招标程序的采购批准，更不会允许纰漏及贪腐继续猖獗。

“当今大马”报道，安华星期二（11月29日）出席首相署部门集会时说：“关于规则、采购，关于未经竞标批准课题，不能再发生。因此，在初期阶段，我要呼吁及邀请你们（公务员）与我站在同一阵线，让我们决心拯救我们的国家。”

安华提到过去他领导财政部时已下令，禁止亲属或好友在政府相关项目中获取利益。

安华也强调，他对于挖掘前朝政府弊端不感兴趣，而是要专注在工作和提高人民的生活尊严。

“尽管人民生活不像其他国家那么糟糕，但处境也相当艰辛，因此在初期阶段，这几天我都不理会诽谤，我希望我们专注在工作。”

“我对挖掘旧事不感兴趣……重要的是未来，我们可以或应该做些什么，做好准备应对未来。”

安华：公共服务是国家支柱

安华也要求公职人员与政府领导层配合作出改变，以协助国家重回辉煌时期。

他说，为了国家的未来，公职人员必须有求变的精神，并指一个国家若要改变，改革便是一个起点，毕竟马来西亚曾取得特定水平的成就，然而，国家的经济、稳定和秩序正每况愈下。

安华说：“如果公共服务这一支柱没有全面与我同在，我们不可能会成功。”

他说，尽管政府或首相更迭，公共服务依然是国家的支柱。他以本身曾担任财政部长时为例，若没有公共服务的协助，他当年无法成功缔造佳绩。

希望内阁部长听取公务员意见

安华也再次说，新内阁名单即将出炉，他希望入阁的部长能听取各别部门公职人员的意见。

安华说，他将到各别部门聆听公务员的意见，并形容只有这么做，才能彰显亲如一家人的团队精神。