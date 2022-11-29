苹果广告撤离推特 马斯克威胁要开始卖手机

（早报讯）科技巨头苹果（Apple）广告撤离社交平台推特（Twitter），让推特新主人马斯克动怒，甚至威胁要自己开始卖手机。

马斯克刚刚在11月28日发推文说，科技巨头苹果（Apple）已停止在推特上投放广告了。他公开点名挑战苹果首席执行官库克（Tim Cook）说：“苹果公司基本上已停止在推特上投放广告。难道是他们讨厌美国的言论自由吗？”

在发布上述推文几分钟后，马斯克又直接发推文给库克说：“库克，到底发生了什么事？”

虽然苹果没有立即回应，但是根据纽约广告咨询顾问公司Mediaradar，今年到目前为止，苹果公司已经在推特广告上花费了4000万美元（约5497万美元），是推特2022年的“顶级广告商”之一。迄今为止，苹果社交媒体总支出的84%都花在了推特上。

根据推特今年第二季的业绩报告，广告收入占推特总收入的超过91%，其余的收入则是来自客户的月费。

虽然在全面收购了推特之后，马斯克试图重新平衡一切，但是他也很清楚推特是需要广告商的。这次马斯克首先攻击苹果这个世界上市值最大的公司，似乎是想要向其他广告商传达一个信息：他掌管推特不是在开玩笑的。

但是在马斯克解雇推特的大部分高管后，许多大型广告商都担心品牌形象以及推特广告领导层缺乏明确性，而采取了按兵不动的策略。到目前为止，广告商包括：通用汽车（General Motors）、通用磨坊（General Mills）、辉瑞（Pfizer）和Stellantis等公司都以“等待马斯克的推特内容管理计划的细节”为理由，暂时停止了他们在推特的广告。

但是财大气粗的马斯克却在他的推特上放话说，如果苹果和谷歌公司Alphabet抵制推特，他就会去制造手机。

苹果股价隔夜闭市报144.22美元，下跌3.89美元或2.63%；Alphabet股价则退低1.35美元或1.38%，闭市报96.25美元。