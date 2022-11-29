尹锡悦促中国劝阻朝核试验 力争马斯克在韩设电动车超级工厂

（早报讯）韩国总统尹锡悦警告，如果朝鲜坚持进行核试验，韩国将与盟国采取前所未有的联合应对行动，他也呼吁中国协助劝阻朝鲜发展核武器与导弹。

尹锡悦星期一（11月28日）接受路透社的专访，谈及了广泛课题。

尹锡悦敦促朝鲜的亲密盟友中国，履行联合国安全理事会常任理事国的责任，劝阻朝鲜进行核试验，否则亚洲恐将出现军备竞赛。

在总统办公室受访的尹锡悦认为，中国有责任参与朝鲜半岛无核化进程。他说，“中国对朝鲜肯定有影响力......要不要为和平与稳定发挥影响力的决定在北京”。

尹锡悦在访问中还透露，韩国将提出“客制化”奖励方案，积极争取美国电动车特斯拉在韩国兴建电动车超级工厂，并将把韩国激进工会构成的风险降到最低。

他说，如果特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）等公司考虑在韩国进行更多投资，韩国政府将鼎力支持。

特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）的老板为全球首富马斯克。他上个月刚收购推特公司。

尹锡悦上周已与马斯克进行了视讯会谈，尹锡悦办公室引述马斯克的话说，韩国是特斯拉寻觅建盖新工厂的首选地点之一。

特斯拉已表明考虑兴建另一座超级工厂。加拿大、印度尼西亚、印度与泰国都是媒体报道中提到的可能兴建地点，但分析人士认为，这些国家没有像韩国那样的汽车供应链，但其中一些国家蕴藏镍等天然矿产资源。