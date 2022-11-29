周二美市盘前小幅偏高 重点看分析师谈科技巨头苹果

星期二（11月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（11月29日）走势稍微偏高，华尔街股市开盘有机会略微走强。越来越多市场人士猜测，中国的严格疫情限制措施引发的动荡，有可能迫使该国加快放松限制措施。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.50点或0.29％，报3975.40点；纳斯达克100指数期货起62.00点或0.54％，报11649.80点；道琼斯指数期货则起27.00点，报33876.50点。

美国股市星期一（28日）大幅收低。标准与普尔500指数隔夜下跌62.18点，闭市报3963.51点。重量级的道琼斯指数则跌497.57点，闭市报33849.46点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.43％或168.28点，以11587.75点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是93亿股，比过去20天的113亿股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

互联网广告公司Taboola与雅虎（Yahoo）隔夜宣布签订30年的独家协议，带动Taboola股价隔夜猛飙超过40%。今晚盘前Taboola股价回跌0.11美元，截稿时报2.53美元。

有报告估计美国最大的在线购物日之一，“网络星期一”（Cyber Monday）的交易额将增至116亿美元，带动了亚马逊（Amazon）股价在今晚盘前上升0.97美元，截稿时报94.92美元。

冠病相关的封锁迫使消费者在线上购物，中资的拼多多隔夜公布的第三季度营业额超出华尔街分析师的普遍预测，支持这只股股价在今晚盘前交易中上涨5.06%，截稿时报77.80美元。

Biogen Inc在实验性阿尔茨海默氏症药物的临床研究时出现一宗死亡事件，导致公司股价隔夜下跌4.34%。Biogen Inc股价在今晚盘前交易继续下跌1.90美元，截稿时报290.00美元。

今天下文我们来看看分析师谈科技巨头苹果。今晚盘前该股起1.11美元，截稿时报145.33美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Roku Inc、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，除了Roku Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

因为中国对疫情的严格限制，以及苹果主要代工厂面对动荡，而面对iPhone供应短缺的问题。图为11月28日在美国芝加哥的一家苹果专卖店。（法新社）

苹果（Apple）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

（早报讯）科技巨头苹果的股价星期一（28日）下挫多达2.63%，给股市主要指数带来沉重的压力。除了是因为它的代工厂富士康在郑州的园区工人出逃和抗议动荡，让苹果可能损失多达600万部iPhone Pro手机之外，连带的供应链问题，也让苹果在备受重视的黑色星期五促销季节里，面对iPhone“严重”缺货的问题。

投资公司韦德布什证券（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）在黑色星期五进行的各个门店实地调查时也肯定了这一点。他说，iPhone 14 Pro的短缺在过去一个星期看起来已经变得“严重很多”，整体库存相信是较低的。

艾夫斯在给投资客户的简报中说：“我们相信许多苹果专卖店现在的iPhone 14 Pro短缺情况，不论是以型号、颜色、或是不同的存储容量来看，都是比典型的12月的正常水平少了至少25%至30%。在进入最繁忙的年底假期之际，这个短缺情况对苹果来说不是一个好兆头。

他还说，根据苹果网站，现在要买新的iPhone 14 Pro的等待时间长达40天，而且在圣诞节逼近之际，这个等待时间还可能会再次延长。

不过，在Tipranks的28名分析师中，他们基本上仍看好苹果股价接下来12个月的走势。他们当中就有24名给予苹果股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是180.48美元。以隔夜的144.22美元闭市价计算，分析师认为这只股还有25.14％的向上潜能。

艾夫斯之前则对苹果股票的评级为“跑赢大盘”，目标价是200美元。