英国就BBC记者被打召见中国大使

（早报讯）英国外交部就英国广播公司（BBC）记者在中国上海采访时被警方扣留和殴打一事，召见中国驻英国大使。

据英国《晚旗报》(Evening Standard）星期二（11月29日）报道，外交部消息人士说：“中国大使被叫到外交部。”

消息人士说：“英国广播公司已表明，他们的一名记者在报道这些抗议活动时被警察拘留和殴打。我们已经表明，中国当局的这种行为是完全不可接受的。”

英国外交部没有立即回应《晚旗报》的报道。

英广早前说，中国警察拘留和殴打一名在上海报道抗议活动的BBC记者劳伦斯（Ed Lawrence）。

上海市中心乌鲁木齐中路周末出现群众聚集，悼念新疆乌鲁木齐火灾遇难者，并抗议当局的防疫封控措施。BBC发言人在一份声明中说，BBC记者劳伦斯星期天报道上海乌鲁木齐中路的抗议活动时被逮捕并戴上手铐。

发言人说，劳伦斯被关押了几个小时才被释放。他被捕时，遭警察拳打脚踢。

中国外交部发言人赵立坚星期一在例行记者会上说，BBC的相关报道没有反映出真实发生的事情。他说：“根据我们从上海有关部门了解到的情况，他没有表明自己的记者身份，也没有自愿出示记者证。”赵立坚还呼吁国际媒体在中国要遵守中国的法律和法规。