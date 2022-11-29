英国人口普查：英格兰和威尔士基督徒首次降到一半以下

（早报讯）英国英格兰和威尔士首次有少过一半的人口是基督徒。

英国国家统计局（ONS）星期二（11月29日）公布去年进行的人口普查显示，在英格兰和威尔士，约有2750万人（46.2%）自称是基督徒，比2011年下降了13.1个百分点。“无宗教信仰”上升了12个百分点，达到37.2%，即2220万人。穆斯林为390万人，占人口的6.5%，高于之前的4.9%；印度教徒和锡克教徒分别为100万人和52万4000人；佛教徒人数（27.3万）超越了犹太教徒（27.1万）。

约克大主教科特雷尔说，在一个日益世俗化的时代，基督徒比率下降并不令人感到“非常惊讶”。

苏格兰和北爱尔兰的数据则由当地自行发布。

英国从2001年起在人口普查中加入宗教问题。虽然受访者可拒绝透露，但有94%的受访者作出答复。

英国国家统计局发现，自2011年以来，英格兰和威尔士的白人人口减少了约50万，从86.0%降至81.7%。自认是白人和不列颠群岛民族的比率为74.4%，比2011年下降了6个百分点。

仅次于白人的第二大族群是“亚裔、亚裔英国人或亚裔威尔士人”，占9.3%，比10年前的7.5%有所增加。在这族裔当中，大多数受访者认为他们是印度人，其次是巴基斯坦人、“其他亚洲人”、孟加拉人和华人。

第三个最大族裔群体是快速增长的非洲裔人口，然后是加勒比人。