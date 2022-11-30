IMF和WTO警惕去全球化风险 强调供应链多元化

（早报讯）国际货币基金组织和世界贸易组织领导人对去全球化对全球经济的负面影响发出警告，并主张采用供应链多样化的明智举措。

路透社报道，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃星期二（11月29日）在柏林与德国总理朔尔茨会面后说，自暴发冠病大流行和乌克兰战争，全球化面临了二次世界大战以来的最大挑战。

格奥尔基耶娃说：“但不要把宝宝和洗澡水一起倒掉——别把让我们所有人变得更好的经济全球化抛出窗外。”

世界贸易组织（WTO）总干事伊维拉在同一场新闻发布会上发表讲话，附和了这一观点。

世贸估计，如果全球经济变成两个贸易集团，长期将导致全球国内生产总值（GDP）萎缩5%。

伊维拉说：“去全球化、保护主义，将使我们更难而不是更容易解决我们现在所面临的问题。”她说：“保护主义、脱钩、分裂是非常具有破坏性的，而且代价会非常高。”

伊维拉和格奥尔基耶娃都认为，去全球化和碎片化将对发展中国家和新兴市场造成最严重的打击。

伊维拉称发展中国家和新兴市场的GDP萎缩程度可能多达两位数，她呼吁各国采取明智措施，分散布局制造业。

伊维拉也警告，不要过分依赖“友岸-外包”（friend-shoring），“谁是朋友？今天的朋友，明天可能就变得非常不友好。”

谈到美中两国，格奥尔基耶娃说，这两个世界最大经济体的经济增长正在放缓。数据表明明年的全球经济增长率甚至低于IMF今年10月中旬预测的2.7%。

格奥尔基耶娃说，持续的冠病疫情和中国房地产行业问题对中国经济构成持续风险，IMF可能得下调中国经济增长预测。

IMF此前预测中国2022年经济增长3.2%，2023年提高至4.4%。格奥尔基耶娃说，考虑到中国风险偏向“下行”，可能会下调中国经济预测。

格奥尔基耶娃说，到2023年，全球约三分之一的经济体以及欧盟约一半的经济体将陷入衰退，她还说，目前预计通胀将持续更长时间，不过明年可能会逐渐下降至6.5%左右。