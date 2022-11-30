【世界杯】英格兰轻取威尔士 美国小胜伊朗 携手晋级16强

（早报讯）卡塔尔世界杯星期三（11月30日）凌晨结束B组最后一轮赛事，英格兰携手美国出线，伊朗和威尔士双双出局。

拉什福德梅开二度晋升射脚榜榜首

凭借前锋拉什福德（Rashford）和中场福登（Foden）的进球，英格兰在艾哈迈德·本·阿里球场（Ahmad Bin Ali Stadium）3比0力克威尔士，以小组头名身份出线。

双方在上半场均无建树，下半场第49分钟，效力于曼联（Man Utd）的英格兰前锋拉什福德送出自由球直钻球门死角，英格兰打破僵局。仅两分钟后，拉什福德前场完成抢断，队长凯恩（Kane）及时跟进扫到中路，中场福登后点跟进轻松推射破门，英格兰2比0领先。比赛第67分钟，又是拉什福德带球杀入禁区，随后晃开角度抽射再度破门，英格兰3比0锁定胜局。

谈及本场比赛的胜利，拉什福德说：“这种感觉很棒。与美国队的那场比赛，我们有点失望，因此在这场比赛中交出一个好的成绩非常重要。”

随着本场比赛的梅开二度，拉什福德也以三个进球数，在本届世界杯射脚榜上与荷兰的哈克波（Gakpo）、厄瓜多尔的巴伦西亚（Valencia）及法国的姆巴佩（Mbappe）持平领跑。

值得一提的是，本届世界杯，拉什福德在英格兰的三场比赛中只首发了一场，共踢了107分钟。

谈及球队本场比赛的表现，三狮军团主帅索斯盖特（Southgate）在赛后记者会上说，球队在上半场完全控制了比赛节奏，但遗憾没能创造出足够多的进球机会。

普利西奇建功伤退离场

另一边厢，凭借中场普利西奇（Pulisic）的进球，美国在阿图玛玛球场（Al Thumama Stadium）1比0小胜伊朗，以小组第二身份晋级。不过这名进球功臣随后伤退并送院接受检查。

比赛第38分钟，美国中场麦肯尼（McKennie）送出长传，边后位德斯特（Dest）头球摆渡回门前，普利西奇包抄抢点，将球撞进伊朗大门。但普利西奇也因为和伊朗门将贝兰万德（Beiranvand）相撞，出现伤情，半场就被换下。下半场伊朗大举反攻，创造了多次机会，但均未能取得进球，最终以0比1收场。

美国前锋普利西奇（蓝衣）包抄抢点，将球撞进伊朗大门。但在进球的同时普利西奇也和伊朗门将贝兰万德相撞，伤退离场。（法新社）

美国队主帅伯哈尔特（Berhalter）赛后说：“上半场我们展示出了在足球方面的能力，而下半场我们展示出了必胜的决心。”

谈及普利西奇的伤势，伯哈尔特说：“保险起见，他已经被送往医院，他的腹部与门将相撞，随后感觉头晕。”

2019年，切尔西（Chelsea）耗资6400万欧元（约合9100万新元）签下普利西奇，使他一举成为身价最高的美国球员。但本赛季这名24岁中场表现平平，目前14轮过后在联赛中只攻进一球。

B组的最终排名情况，英格兰2胜1和积7分排名小组第一，美国1胜2和积5分排名小组第二，伊朗1胜2负积3分排名小组第三，威尔士1和2负积1分，排名小组垫底。

英格兰将在16强赛事中对阵A组排名第二的塞内加尔，美国则将对垒A组领头羊荷兰。