拜登与国会领袖会面 强调乌克兰和冠病资金是优先事项

（早报讯）美国总统拜登在新一届国会开幕前向国会领袖强调，为乌克兰和冠病疫情提供资金是他的首要任务。

路透社报道，共和党在中期选举中赢得了众议院的微弱多数，即将在1月接掌众议院议长职位，这使得拜登未来两年推动议程变得更加复杂。民主党继续掌握参议院控制权。

拜登星期二（11月29日）在白宫，与民主党籍的参议院多数党领袖舒默、众议院议长佩洛西、共和党籍的参议院少数党领袖麦康奈尔和众议院领袖麦卡锡进行了会谈。

拜登在会谈一开始就说，他要讨论的是，“从现在到圣诞节，我们将在立法方面做什么”。

拜登说，为乌克兰提供更多军事援助和应对冠病疫情的资金是他的优先事项。

他还说，确保政府拥有足够资金，以避免政府在12月16日之后关门，最为迫切。

众议院共和党人已经表明，他们接掌众议院后将搁置乌克兰军事支援。

寻求成为下届众议院议长的麦卡锡与拜登会谈后告诉记者，他将对美国为乌克兰提供超过180亿美元（约247亿新元）的资金提出质疑。

麦卡锡说，他反对向乌克兰“提供一张空白支票”，但他也说，只要民主党人愿意节约开支，他也愿意与民主党人一起合作。

佩洛西则说，民主党可能必须批准一项政府支出计划，该计划主要将政府支出冻结在当前水平，这么做的目的是不让预算受制于共和党削减预算的企图。