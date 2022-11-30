马国新内阁最快12月1日公布 扎希任副首相机会很高

（早报讯）根据《星洲日报》独家消息，马来西亚首相安华预料最快会在星期四（12月1日）宣布内阁名单。新内阁成员最快将于下星期一（12月5日）在国家王宫宣誓就职。

报告引述消息人士的话说，新内阁的各党部长人数将根据各党赢得的议席来分配。

即希望联盟人民公正党一名首相加四名部长、民主行动党五名部长、国家诚信党两名部长以及民统党一名部长；国民阵线料有一名副首相和四名部长；砂拉越政党联盟有一名副首相和三名部长。

据悉，原本国家元首希望能在这个星期五（12月2日）就完成部长宣誓仪式，但安华要求更多时间，因为团结政府涉及很多政党，需要时间与各党党魁磋商组阁事宜。

根据安华的行程，他星期五早上至中午时段会回到打扪选区谢票。若有任何宣布可能会在星期五下午或星期四。

报道引述消息称，两名副首相人选将是国阵主席阿末扎希和砂盟资深国会议员法迪拉。

“阿末扎希出任副首相的机会很高，因为安华是根据各党的提名人选进行考量。如果国阵提名阿末扎希，安华很难拒绝。这也考量到要确保组成一个稳定的政府。其中一名副首相位子是留给国阵的。阿末扎希也被视为组成团结政府的重要功臣。”

消息人士还说：“根据马来西亚联邦宪法，组建内阁是首相的特权。”

另外，消息人士透露，新内阁将会“瘦身”，可能只有25个部门拥有部长和副部长，总共50人。这比依斯迈沙比里担任首相时的70人少了约40%。

前任政府共有27个部门，并有31名部长。

根据消息，拥有两名国会议员的马华和一名国会议员的国大党，应该没有入阁。

消息人士说，公正党要求安华保留更多部长职位给公正党党员，以壮大公正党。

据了解，希盟日前召开的希盟主席理事会会议，并没有讨论到“官司派”能否入阁的问题。

“安华考虑的是要稳定政府，确保政府运作顺利。”