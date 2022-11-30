柬埔寨逮捕一工会领袖 美国要求放人

（早报讯）柬埔寨法院证实在国内最大赌场发起罢工行动的工会领袖陈西托（Chhim Sithar）被捕，这招来美国的批评并要求将她释放。

陈西托一直为金边金界综合度假酒店（NagaWorld）赌场的数百名工人在冠病大流行期间遭解雇奔走请命。

柬埔寨金边市法院星期三（11月30日）在一份声明中说：“陈西托在没有得到调查法官许可的情况下，离开柬埔寨。”

她被控违反保释条件前往海外。她上星期六（11月26日）从澳大利亚参加完会议，返回金边机场时被逮捕。

陈西托将面临煽动罪的指控，她曾在1月的一次抗议活动中被捕，当时赌场前雇员要求恢复工作。人权组织表示，这些指控毫无根据。

美国国务院发言人普莱斯在一份声明中说，美国对陈西托被捕“深表关切”。

他说：“我们敦促柬埔寨当局释放陈西托，以及所有行使结社自由和和平集会权利被拘留的工会成员，撤销对他们的指控，采取建设性的行动解决他们的纠纷。”

柬埔寨近70个工会和民间社会组织要求释放西塔尔，并表示逮捕她是不公平的，因为她从未被告知她的保释条件，并于本月早些时候被允许离开柬埔寨。

人权组织“人权观察”最近的一份报告说，柬埔寨政府利用疫情打击工会，将劳工组织者关进监狱，并阻止罢工行动。

记者联系了赌场所属的金界控股（Nagacorp）请求置评，但尚未收到答复。

柬埔寨虽然允许赌场营业，但当局禁止柬埔寨公民在赌场赌博。