柬埔寨逮捕一工会领袖 美国要求放人

文 /
姚博闻

发布 / 2022年11月30日 5:42 PM

更新 / 2022年11月30日 5:44 PM

陈西托长期以来，一直为被金边金界综合度假酒店赌场解雇的数百名工人的工作而奔走。图为位于柬埔寨金边的金界综合度假酒店。（互联网）
陈西托长期以来，一直为被金边金界综合度假酒店赌场解雇的数百名工人的工作而奔走。图为位于柬埔寨金边的金界综合度假酒店。（互联网）

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（早报讯）柬埔寨法院证实在国内最大赌场发起罢工行动的工会领袖陈西托（Chhim Sithar）被捕，这招来美国的批评并要求将她释放。

陈西托一直为金边金界综合度假酒店（NagaWorld）赌场的数百名工人在冠病大流行期间遭解雇奔走请命。

柬埔寨金边市法院星期三（11月30日）在一份声明中说：“陈西托在没有得到调查法官许可的情况下，离开柬埔寨。”

她被控违反保释条件前往海外。她上星期六（11月26日）从澳大利亚参加完会议，返回金边机场时被逮捕。

陈西托将面临煽动罪的指控，她曾在1月的一次抗议活动中被捕，当时赌场前雇员要求恢复工作。人权组织表示，这些指控毫无根据。

美国国务院发言人普莱斯在一份声明中说，美国对陈西托被捕“深表关切”。

他说：“我们敦促柬埔寨当局释放陈西托，以及所有行使结社自由和和平集会权利被拘留的工会成员，撤销对他们的指控，采取建设性的行动解决他们的纠纷。”

柬埔寨近70个工会和民间社会组织要求释放西塔尔，并表示逮捕她是不公平的，因为她从未被告知她的保释条件，并于本月早些时候被允许离开柬埔寨。

人权组织“人权观察”最近的一份报告说，柬埔寨政府利用疫情打击工会，将劳工组织者关进监狱，并阻止罢工行动。

记者联系了赌场所属的金界控股（Nagacorp）请求置评，但尚未收到答复。

柬埔寨虽然允许赌场营业，但当局禁止柬埔寨公民在赌场赌博。

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