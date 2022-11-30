周三美市盘前小幅走高 重点谈快递巨头联合包裹股票评级

星期三（11月30日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（11月30日）小幅走高。联储局主席鲍威尔即将在30日晚上发表讲话，讲话内容有可能暗示未来加息幅度。在他发表谈话之前，市场投资者大多数都不敢轻举妄动。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.30点或0.26％，报3974.20点；纳斯达克100指数期货起58.40点或0.50％，报11646.20点；道琼斯指数期货则起17.50点，报33867.00点。

在苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）股价下跌的影响下，标准与普尔500指数隔夜（星期二）收盘微跌。

标准与普尔500指数隔夜微跌6.31点，闭市报3957.63点。重量级的道琼斯指数则微起3.07点，闭市报32098.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低0.73％或84.30点，以11503.45点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是96亿股，比过去20天的112亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

中资电动车制造商小鹏（XPeng）刚刚发布的第三季营业额达68亿2000万人民币（约9亿6200万美元），同比增长19.3%。较好的业绩带动小鹏股价在今晚盘前交易中上涨0.92美元或12.53%，截稿时报8.26美元。

惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）隔夜公布了良好的第四季业绩，并对新财年的第一季业绩表现做了强劲的预测。惠普企业股价在今晚盘前交易起0.26美元，截稿时报15.72美元。

美国整体经济走缓，打击了市场对网络安全服务的开支，导致网络安全巨头CrowdStrike Holdings隔夜对本财年第四季度营业额做出令市场失望的预测。CrowdStrike Holdings股价在今晚盘前交易中下跌27.33美元或19.80%，截稿时报110.67美元。

今天下文我们来看看德意志银行分析团队对快递巨头联合包裹（United Parcel Service）股票的评价。今晚盘前这只股起0.41美元，截稿时报185.30美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、CrowdStrike Holdings、苹果（Apple）、Alcoa Corp和Carnival Corp。截稿时，除了CrowdStrike Holdings股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

联合包裹的管理团队最近透露，单单是在集成网络运作改进10分钟，它就可以为公司带进2亿5700万美元的利润。（路透社）

联合包裹（United Parcel Service）

（纽约证券交易所代码：UPS）

（早报讯）德意志银行（Deutsche Bank）隔夜将快递巨头联合包裹（United Parcel Service）的股票评级，从原本的“持有”上调至“买入”，目标价也从之前的每股197美元增加到每股220美元，带动联合包裹股价在隔夜上涨超过2%。

在整个宏观经济环境对联合包裹股票似乎不怎么有利的情况下，在过去几个月里，不少股票分析师都先后发布了对联合包裹股票采取旁观的建议，让这只股一直在狭小的范围之间波动，没有什么作为。但德意志银行这次认为，之前投资者的担忧“现在已经充分反映在股价中，而且也被市场广泛消化了”。德意志银行这次发出的讯息，在一定程度上也为联合包裹接下来争取更多“买入”评级铺平了道路。

德意志银行的分析报告说：“在目前的环境下，投资者很容易就会对联合包裹股票持中立或负面态度。但根据我们的经验，这正是投资者应该变得更加积极的时候，尤其是在当前管理团队的领导下，更应该如此。”

报告也认为，投资者应该更关注联合包裹展开的各项生产力措施，而不是只把注意力放在销量增长而已。它说：“尽管美国国内销量略有下降，但这些措施可以推动收入增长和稳固利润率。”

德意志银行分析团队也说，联合包裹在改善它的运营效率和生产力后是有巨大潜力的。联合包裹的管理团队最近表示，单在集成网络运作改进10分钟，它就可以为公司带进2亿5700万美元的利润。

尽管德意志银行分析团队对联合包裹态度乐观，在Tipranks的18名分析师暂时还是对该股有所保留。他们中有10名给予联合包裹股“买进”评级，七名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是189.72美元。以隔夜的184.89美元闭市价计算，分析师认为这只股还有2.61％的向上潜能。