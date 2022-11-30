受供应链所限 德国军队弹药短缺

（早报讯）为处理弹药库存不足的问题，德国联邦官员和军火工业界代表于星期一（11月28日）在总理府举行高层会议，商讨提高弹药产量，为联邦国防军保障补给的事宜。

德国之声中文网引述报道说，数据显示，德国联邦国防军目前的弹药库存达不到北约所定的、供应30天战事的最低要求。联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）承认，弹药短缺的问题涉及联邦国防军的全部领域。

发言人以安全考虑为由，拒绝透露弹药到底“够用几天”。《法兰克福汇报》援引联合执政的绿党主席诺里普尔（Omid Nouripour）称，据他所知，德军的弹药储备只够用两天。

联邦国防军联合会警告，德军的弹药缺口价值达200亿到300亿欧元（近285亿至427亿3500万新元）。弹药不足的问题存在已，乌克兰战争加剧了问题。

国防部一名发言人说，过去数年，政府已经大幅提高了订购弹药的支出，从2015年的2亿9600万欧元增加到2021年的7亿欧元。2023年的政府财政预算中，计划支出11亿2500万欧元购买弹药。

德国周刊《明镜》在线报道，国防部国务秘书齐默说，国防部将尽快提交联邦国防军所需弹药的清单，以便军火生产企业按需开动生产。

德国国防工业联合会主席阿茨波迪恩（Christoph Atzpodien）反驳称，在乌克兰战争爆发后不到一周，德国军火企业对政府表示可供应价值100亿欧元的弹药、武器备件等军事物资，但没有接到订单。而军火企业不可能在没有拿到订单的情况下大量生产。

网络媒体Security Table引述业界人士称，德国弹药生产企业的不少供货商在中国或由中资控股。这些供应商一年来已不再向西方客户供货。现在，德国厂商向欧洲的替代供应商购买火药，供货期往往长达两三年。

德国《世界报》报道，制造弹药推进器所需的棉短绒（Linters）最主要的供应商都在中国。几乎所有欧洲武器生产商都从中国进口这一前期产品，但自冠病疫情以来，棉短绒得提前六到九个月订货。