美联储主席暗示最早12月放慢升息步伐

（早报讯）美联储主席鲍威尔暗示，最早12月将会开始放慢升息步伐。他强调，抗通胀之战还远没有结束，利率将继续升高并在限制性水平保持一段时间。

据彭博社报道，鲍威尔星期三（11月30日）在布鲁金斯学会的这番讲话料将增强市场对美联储12月13日至14日会议上加息50基点的预期。

他在演讲中说：“放慢升息速度的时机可能最快会在12月会议上出现，鉴于我们在收紧政策方面的进展，相比放慢加息速度的时机，更重要的是思考利率还要升高多少，需在限制性水平维持多久才能遏制住通胀。”

对政策敏感的两年期国债收益率回吐涨幅，标普500指数止跌回升，美元兑主要货币下跌。

鲍威尔说，利率顶部可能会比官员们9月时的预估“高出一些”，当时官员们的预测中值是明年利率最高达到4.6％。12月会议上美联储会公布更新后的点阵图。

期货合约定价显示，投资者预期一旦政策利率达到5%左右，美联储会在第二季度暂停加息。虽然交易员预计降息会在明年晚些时候到来，但鲍威尔说，短期内美联储没有这个计划。

尽管经济学家认为未来12个月发生衰退的可能性大于50%，但鲍威尔认为实现软着陆不仅非常有可能，而且也做得到。不过他也承认通往软着陆的路径一直在变窄。

对于加息，鲍威尔称：“我们认为现在放慢脚步是平衡通胀和经济减速风险的好方法”。

美联储星期三发布的褐皮书显示，自上次报告以来，经济活动基本持平或略有增强，从缓和的平均增长速度有所下降。”

鲍威尔称，美联储预计10月份个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅6%，核心PCE升幅5%。这一数据将于星期四（12月1日）公布，美联储的预测和非官方经济学家的预期基本相符。

鲍威尔说，目前没有足够多的有力证据证明通胀将很快减速。他指出，需要更多的证据来证明通胀确实在回落，事实上未来的通胀发展路径仍然高度不确定，尽管过去一年政策收紧，经济增长放缓，但没有看到在通胀放缓方面取得明显进展。

鲍威尔说，美国劳动力参与率相对疫情前水平的下降主要是由于退休人数过多，这个趋势短期内不会得到扭转。他同时指出，退休人数超过了单纯基于人口老龄化的预期，在减少的350万劳动力中，这些不在意料之中的退休者人数可能高达200万以上。

他认为，劳动力市场只显示出了暂时的“再平衡”迹象，薪资增幅远高于与2%通胀目标相符的水平。