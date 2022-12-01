【世界杯】波兰0比2输球 仍凭净胜球优势与阿根廷携手晋级

（早报讯）波兰在本地时间星期四（12月1日）凌晨的C组小组赛末轮以0比2败给阿根廷，但仍以净胜球优势力压在另一场赛中以2比1战胜沙特阿拉伯的墨西哥，与阿根廷携手晋级16强。

本轮之前，波兰以4分排名小组第一，阿根廷与沙特阿拉伯同积3分排名第二和第三，墨西哥以1分垫底，因此波兰只要踢和就能晋级，阿根廷获胜即出线，和局则取决于另一场小组赛的成绩。

为了掌握自己的命运，阿根廷一开场就展开猛攻，并在第39分钟由梅西制造罚球，但令人意外的是，波兰门将什琴斯尼（Szczesny）竟单手扑出了梅西的罚球，这已是这名前阿申纳（Arsenal）门将在本届世界杯扑出的第二个罚球。

尽管遭遇挫折，阿根廷众将却毫不气馁，在下半场继续施压，结果在第46分钟就凭借中场麦卡利斯特（Mac Allister）的进球打破僵局。这是这名英超球队布赖顿（Brighton）球员的国家队处子秀，没想到竟是在世界杯赛上取得，无疑意义重大。

第67分钟，波兰上半场固若金汤的防守再次被阿根廷攻破，这次建功的是00后的曼市（Manchester City）小将阿尔瓦雷斯（Alvarez）。

本场比赛，什琴斯尼可说是忙得不可开交。根据国际足总的统计，阿根廷全场创造了24次射门，其中13次对准目标。相反地，阿根廷门将马丁内斯（Martinez）则是“闲人”一个，波兰全场仅攻门三次，无一射正。由于将重心放在防守上，波兰首席前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）显得孤立无援。

墨西哥1994年以来首次止步小组赛

在另一场战役中，墨西哥也明显占据优势，并凭借前锋马丁（Martin）及中场查韦斯（Chavez）的进球一度以2比0领先，但即便如此，他们与波兰仍同积4分，其他数据也完全相同，必须靠公平竞技原则来分胜负，而此时的墨西哥将会因领到较多的黄卡而出局，因此他们必须再争取多一个进球。然而，他们始终等不到这个进球，反而是沙特阿拉伯翼锋阿勒德乌塞里（Al-Dawsari）在伤停补时第5分钟进攻得手，将比分改写为1比2。

墨西哥即使以2比1战胜沙特阿拉伯但仍不足够，自1994年以来首次止步世界杯小组赛。（法新社）

随着这个进球，墨西哥最终输在了净胜球，幸运的波兰自1986年以来再闯入世界杯16强。

波兰与阿根廷将在16强赛中对垒D组正副盟法国及澳大利亚。