朝鲜劳动党月底将召开第八届六中全会

（早报讯）朝鲜将于本月下旬举行劳动党中央委员会全体会议，总结今年工作并指明明年的施政运营方向。

据韩联社引述朝中社星期四（12月1日）报道，朝鲜领导人、国务委员会委员长金正恩前一天在劳动党中央委员会大楼主持召开劳动党第八届中央委员会第十一次政治局会议，会上决定将于本月下旬举行党中央委员会第八届第六次全体会议。全会届时将总结2022年度党和国家政策执行情况，并讨论决定2023年度工作计划和现阶段党与革命发展的一系列重要问题。

由于全体会议主要讨论国家政策的整体方向性，预计朝鲜明年对韩、美的战略轮廓或将亮相，也有可能公开研发新型洲际弹道导弹（ICBM）、发射人造卫星、实施核试验等加强国防力量的计划。

金正恩前一天在会上说，2022年的对内外环境是革命发展道路上前所未有的困境，严重考验他们的意志和战斗力。他指出，2023年是共和国成立75周年和祖国解放战争（韩国战争）胜利70周年，具有历史性意义，同时也是要为确保实现五年规划奠定决定性基础的重要一年。为此应当更加积极地制定新年度党和国家的主要政策执行计划，取得比今年更大的胜利和成果。

劳动党书记局组织书记赵甬元、内阁总理金德训、国务委员会第一副委员长兼最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲、党中央委员会书记兼中央军事委员会副委员长朴正天等政治局常务委员与会。